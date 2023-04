No, to nije jedini razlog zašto bi svi, od običnih građana do noćnih čuvara, trebali posjedovati ovakvu svjetiljku.

Ispitali smo njene funkcije i osobito se osvrćemo na domet, izdržljivost, opcije rada i praktičnost. Zašto se isplati kupiti LED svjetiljku Foss, otkrivamo u nastavku!

Vodootporna svjetiljka Foss puni se preko USB ulaza i radi 5 sati bez prestanka

Osvijetlit ćete površinu veličine igrališta

Jedno je nepobitno: osjećat ćete se sigurno dok šetate najgušćom šumom ili pustom cestom noću. Riječ je o vodootpornoj svjetiljci s 4 jezgre, čije jako LED svjetlo ima doseg do 200 m udaljenosti.

To znači da je njena uporaba izrazito široka:

Koristit ćete je u podrumu, dvorištu, garaži i svugdje gdje nema svjetla.

Kad nestane struje, cijela soba će vam biti obasjana kao da je dan.

Ako radite u skladištu ili ste noćni čuvar, imat ćete savršen pregled cijelog prostora.

Ako se nađete u potrebi, lako ćete dozvati pomoć opcijom bljeskalice.

Uvijek znate je li baterija puna ili prazna

Baterija 18650 kapaciteta 1200 mAh nudi do 5 sati jakog svjetla kada je potpuno napunjena. Veliki plus jest to što je baterija ugrađena u svjetiljku i može se puniti USB kabelom koji dolazi uz nju.

Uz to, nećete nagađati je li se baterija istrošila i hoće li vas izdati nakon samo nekoliko minuta. Ova svjetiljka ima lako čitljiv zaslon koji u svakom trenutku pokazuje status baterije.

Birajte željeni intenzitet svjetla

U odnosu na standardne baterijske svjetiljke, ova dolazi sa čak 4 opcije:

jako svjetlo

srednje svjetlo

reflektorsko svjetlo

bljeskalica.

Koristite najjače svjetlo da biste obasjali veliku površinu, srednje za zatvorene objekte, reflektorsko za fokusiranje na jednu točku, a bljeskalicu kad želite nekome dati signal ili pozvati pomoć. Posjeduje još i bočno svjetlo za čitanje, odnosno promatranje predmeta izbliza.

Idealna za loše vremenske uvjete

Budući da otporna na kapljice vode, ova svjetiljka se treba naći u vašem ruksaku i prtljažniku kada god idete u prirodu ili na put. Pogodna je za planinarenje i kampiranje jer se može koristiti i za vrijeme kiše ili guste magle.

Kada vam se dogodi kvar na autu na neosvijetljenoj cesti, dobro će obasjati karoseriju kako biste otkrili u čemu je problem. Imat ćete uvijek odličan pregled prostora kad budete na otvorenom.

Lakša od prosječnog pametnog telefona

Zgodna karakteristika svjetiljke Foss jest njena mala težina od samo 150 g. Ona omogućava nošenje u torbici i džepu. Također, što je vrlo bitno – mogu je nositi i djeca.

I na kraju – vrlo je otporna. Čak i ako vam ispadne, neće se oštetiti. Praktične osobine poput ovih svrstavaju je u red izrazito funkcionalnih baterijskih lampi.

