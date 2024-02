Od postanka čovječanstva, ljudi su uvijek težili vječnom životu i pronalasku načina kako bi upravo to postigli. Danas san nije samo dugovječnost, već stariti na zdrav način i očuvati mladolikost što je moguće duže. Austrijski znanstvenici iz tvrtke The Longevity Labs došli su do otkrića s kojima bi ovi snovi mogli postati stvarnost. Sinonim za regeneraciju stanica, usporavanje starenja i očuvanje prirodne ljepote utemeljen je na znanosti, jer je SpermidineLIFE® posebno formuliran kako bi potaknuo autofagiju. Sportska liječnica i znanstvena savjetnica tvrtke The Longevity Labs, Dr. Yurth objašnjava što zapravo SpermidineLIFE® radi u našem tijelu: ''Spermidin potiče stanice tijela da se same razgrađuju i ponovno obrađuju vlastite pogrešne sastojke. Stanični otpad praktički se reciklira. Taj prirodni proces, poznat i kao autofagija, usporava se s godinama, što dovodi do značajnog starenja tijela i povećane osjetljivosti na bolesti.''

2020. godine hollywoodske zvijezde su na dodijeli Oscara u svojim poklon vrećicama prvi puta dobili SpermidineLIFE®, a od tada je upravo ovaj proizvod sinonim za mladost i javna tajna u Hollywoodu. SpermidineLIFE® doprinosi ljepoti kože i kose, ali i cjelokupnom zdravlju organizma i vitalnosti kojoj svi toliko težimo. Ono što SpermidineLIFE® čini posebnim je činjenica da on nije samo proizvod koji obećava mladenački izgled, već usporavanjem starenja na prirodan način održava vitalnost i dugovječnost. Ono za čime žude sve zvijezde u Hollywoodu su proizvodi koji će pružiti rezultate bez kompromisa na prirodnosti, a ovaj proizvod pruža prirodnu obnovu stanica.

Jedan od najjačih genetičara na svijetu, dr. David Sinclair, i sam koristi SpermidineLIFE® proizvode te je u savjetodavnom odboru tvrtke The Longevity Labs. Spermidin se može pronaći u hrani poput zrelog sira, gljivama, grahu, leći, orašastim proizvodima, a najbitnije - u klicama pšenice, odakle dolazi austrijski spermidin. Upravo ovaj revolucionaran proizvod došao je i u Hrvatsku, a sve SpermidineLIFE® proizvode možete pronaći na web shopu ljekarne Vaše zdravlje, dok novosti o brandu možete pratiti putem Instagram profila Genoaza.