Što kada ušteđevinu ni jedna valuta ne štiti od inflacije?

Inflacija sve više nagriza plaće i mirovine. One danas vrijede manje nego prije godinu dana. Sve manje vrijedi i ušteđevina koju imamo. A prema podacima HNB-a svaki građanin Hrvatske prosječno ima oko 150.000 kuna na računu…Štednja i depoziti čine polovicu naše financijske imovine. Veliki broj građana po navici novce drži u banci, no koliko je to isplativo?