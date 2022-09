Cijene energije sve su više, pa poskupljuju i prijevoz, usluge, hrana i svakodnevne potrepštine. Sve se više govori i o recesiji koja će nas vrlo vjerojatno zadesiti idućih mjeseci.

Mnogi su se građani Hrvatske zatekli u situaciji u kojoj im je žurno potreban novac, no ne mogu dočekati iduću plaću ili neki drugi izvora likvidnosti. Što se tada može napraviti? Kako pronaći kratkoročni financijski most do solventnijih dana?

Rješenje se nalazi u vrijednosti zlata. Mnogi u svom domu imaju vrijednost na koju su vjerojatno i zaboravili. To je stari nakit koji se ne koristi odnosno zlatni predmeti koji nemaju uporabnu funkciju nego često samo „skupljaju prašinu“. Demodirano prstenje koje ne žele nositi, ogrlice koje su naslijeđene ili dobivene u djetinjstvu, naušnice bez svog para.. Po skrivenim kutovima naših kuća često se nalaze i zlatnici, zlatni satovi, čak i dentalno zlato… Cijena zlata je visoka i takvi predmeti imaju svoju vrijednost, ali stoje neiskorišteni.

Tvrtka koja je zadobila povjerenje velikog broja građana otkupljujući zlato, Auro Domus, odlučila je klijentima ponuditi i uslugu zaloga zlata.

Kako funkcionira usluga zaloga zlata?

Ovu uslugu koriste klijenti koji trebaju gotovinu brzo i na licu mjesta, ali se nisu spremni trajno odreći svojeg zlatnog nakita. Brz i jednostavan postupak omogućuje svakome da iskoristi vrijednost plemenitih metala, a fleksibilni rokovi rezervacije predmeta pružaju priliku povrata predmeta u trenutku u kojem to klijentima najviše odgovara.

Proces zaloga jednostavan je i brz. U poslovnicama stručni djelatnici ove tvrtke besplatno procjenjuju doneseni zlatni predmet. Ukoliko se klijent složi s ponudom, odmah po potpisu ugovora isplaćuje mu se gotovina. Od isplaćenog iznosa, klijent uplaćuje rezervaciju predmeta. Auro Domus zadržava predmet na osiguranoj pohrani, a klijent se po svoj dragocjeni predmet može vratiti i otkupiti ga natrag kad god zaželi. „Na ovaj način možete brzo i elegantno riješiti vašu trenutnu novčanu potrebu, a vrijedni zlatni predmet ostaje u vašem vlasništvu”, pojašnjavaju u Auro Domusu.

Zalog zlata u poslovnicama Auro Domusa diljem Hrvatske

Financijska kriza značajno je podigla potražnju za ovakvim tipom usluga. Ovaj vodeći hrvatski lanac u otkupu zlata u svojim poslovnicama uz otkup, uspješno nudi i uslugu zaloga zlata. „Dvije usluge na jednom mjestu”, ističu u Auro Domusu, „olakšavaju izbor klijentima koji sad imaju mogućnost svoje predmete od plemenitih metala prodati ili privremeno založiti”.

Pokazalo se kako je tržištu potrebna usluga zaloga zlata pa je Auro Domus pruža u svim krajevima Hrvatske. Stoga zlatne predmete možete založiti u više od osamdeset poslovnica Auro Domusa širom zemlje. Na usluzi vam stoji i kvalitetan tim korisničke podrške pa za sve informacije možete nazvati besplatni broj telefona 0800 73 72 ili poslati upit na info@aurodomus.com.