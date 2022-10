Mnogi su se građani Hrvatske zatekli u situaciji u kojoj im je za neke veće izdatke žurno potreban novac. Međutim, do njega ne mogu doći sve do iduće plaće ili do nekog drugog izvora likvidnosti. Što tada napraviti? Kako pronaći kratkoročni financijski most do solventnijih dana?

Jedna od mogućnosti se zove - zalog zlata. Ova usluga je namijenjena klijentima koji trebaju gotovinu na licu mjesta, ali se nisu spremni trajno odreći svojeg zlatnog nakita. Financijska kriza značajno je podigla potražnju za ovakvim tipom usluga, a tvrtka koja je zadobila povjerenje velikog broja građana otkupljujući zlato, Auro Domus, uspješno je nudi na hrvatskom tržištu.

Iskoristite prednosti zaloga zlata

Sam proces zaloga je vrlo jednostavan i brz. U poslovnicama stručni djelatnici ove tvrtke besplatno procjenjuju doneseni zlatni predmet. Ukoliko se klijent složi s ponudom, odmah po potpisu ugovora isplaćuje mu se gotovina. Od isplaćenog iznosa, klijent uplaćuje rezervaciju predmeta, a Auro Domus zadržava predmet na osiguranoj pohrani. Klijent se po svoj dragocjeni predmet može vratiti i otkupiti ga natrag do dogovorenog roka, odnosno kad on to bude želio ili mogao. Fleksibilna otplata samo je jedna od prednosti zaloga zlata. Klijent sam može izabrati trajanje zakupa, a nakon prvih 30 dana može ga i produžiti. Dodatna pogodnost ove usluge je i besplatna i neobvezujuća procjena. Stručni djelatnici Auro Domusa profesionalno će procijeniti vaš nakit i pružiti vam informacije o vrijednosti vašeg nakita. Tu dolazimo do iduće prednosti ovakvog aranžmana – trenutne isplate. Ukoliko se složite s ponudom, odmah po potpisu ugovora isplaćuje vam se gotovina.

Pokazalo se kako su tržištu potrebne usluge zaloga zlata. Uz uslugu zaloga zlata građani mogu brzo i elegantno riješiti svoju financijsku potrebu, dok vrijedni zlatni predmeti ostaju u njihovom vlasništvu. U slučaju potrebe, te iste predmete mogu opet iskoristiti idući put kao sredstvo kapitalizacije.

Vaše zlatne predmete možete založiti u više od sedamdeset poslovnica Auro Domusa širom Hrvatske. Na usluzi vam stoji i kvalitetan tim korisničke podrške te za sve informacije možete nazvati besplatni broj telefona 0800 73 72 ili poslati upit na info@aurodomus.com.