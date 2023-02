Studenti najbolje poslovne škole u Hrvatskoj međunarodno iskustvo stječu kroz razmjenu na 150 partnerskih sveučilišta, a na kampusu u Zagrebu godišnje studira više od 300 međunarodnih studenata. U svijetu gdje je poslovanje globalno, međunarodna perspektiva postaje ključna za sve one koji žele graditi uspješne karijere u Hrvatskoj ili inozemstvu. Međunarodno iskustvo uvelike utječe na njihov osobni i profesionalni razvoj kojim stječu komparativnu prednost na tržištu rada, uče strane jezike i stvaraju nova prijateljstva.

Petra Šantek, studentica Zagrebačke škole ekonomije i managementa uputila se na drugi kraj svijeta, u daleki Japan. “Japan je oduvijek bila moja najveća želja. Kao mala uvijek sam sanjala o šetnjama kroz ulice Kyota i isprobavanju japanskih specijaliteta. Vrlo sam zahvalna što mi je ZSEM to i omogućio.”

U zimskom semestru 2022. godine krenula je na studentsku razmjenu u Nagoyu, Japan. Tamo je provela cijelu treću studijsku godinu, a sveučilište koje pohađa je Nagoya university of Commerce and Business.

“Nagoya je vrlo specifičan, modernistički grad s predragim ljudima koji vole upoznavati ljude iz različitih mjesta. Nagoya mi je uistinu prirasla srcu. Naime, grad nije previše internacionalan pa zbog toga se jako osjeća Japanska kultura i poznavanje japanskog je nužno za svakodnevno sporazumijevanje. Japanska je kultura potpuno različita od istočnoeuropske što je svakodnevno predstavljalo izlaženje iz 'komfor zone'. Malo ljudi priča engleski, što je značilo da sam trebala naučiti Japanski. S ponosom mogu potvrditi da sam naučila Japanski do A2 razine, no još uvijek učim.Kroz ovih 4 mjeseca sam mnogo putovala u Japanu i izvan njega. Od Isprobavanje nacionalnih specijaliteta, upoznavanje načina na koji ljudi žive, vjeri i kulturi do mode i pop industrije koja je danas izuzetno popularna. Sve su to stvari koje iz dana u dan upoznajem sve više i više. Do sada posjetila sam Tokyo, Kyoto, Osaku, Naru,Takayamu i neke ostale gradiće u Aichi provinciji. Svako je mjesto posebno po sebi i nudi nešto novo.” - naglašava Petra.

Petra je otišla 9 tisuća kilometara daleko od Zagreba, a Ivan se odlučio na nešto bližu lokaciju, Rim.

Ivan Tokić, student treće godine preddiplomskog studija ekonomije i managementa jedan semestar je proveo na fakultetu LUISS Guido Carli. “Prošli semester proveo sam semestar na studentskoj razmjeni u Rimu na fakultetu LUISS Guido Carli. Iako na početku nije sve bilo onako kako sam zamišljao zbog nedostatka smještaja, brzo sam se snašao i suživio s erasmusovskim životom. S fakulteta su se pobrinuli da se strani studenti brzo upoznaju te su isplanirali dvotjedni Welcome week program pun događanja i putovanja. Brzo sam stekao prijatelje s kojima sam se nastavio družiti tijekom cijelog trajanja razmjene. LUISS je fakultet koji je izrazito cijenjen u Italiji te je sve organizirano na visokom nivou, od 5 campusa, prostranih učionica, visoko obrazovanih profesora, vlastitog prijevoza, radija itd. Kroz cijelo vrijeme razmjene paralelno sam učio i uživao, putujući po Italiji, uživajući u njihovim jelima i ležernom načinu života. Cjelokupno iskustvo razmjene prošlo je puno bolje od očekivanoga te bi svakako svima preporučio da provedu barem jedan semestar u inozemstvu.” - ističe Ivan.

Odlaskom na međunarodnu razmjenu studenti se dodatno razvijaju u svom području interesa na najboljim svjetskim sveučilištima, kao što su University of Michigan Flint u SAD-u, University of St. Gallen u Švicarskoj, ESSEC ili EDHEC u Francuskoj, Frankfurt School of Finance u Njemačkoj, Nanyang Technological University u Singapuru i mnogi drugi.

Postani student ZŠEM-a i prijavi se za prijemni ispit 22. travnja te postani dio ove uspješne zajednice.