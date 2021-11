Studenac jubilarnih 30 godina završava s više od 3700 zaposlenika i gotovo 700 prodavaonica

Lider na Jadranu tijekom posljednje tri godine uložio više od 500 milijuna kuna u poslovanje, a budućnost hrvatske maloprodaje vidi u trgovinama malih formata

Studenac, vodeći maloprodajni lanac na Jadranu, slavi 30 godina poslovanja u Hrvatskoj i završava godinu s gotovo 700 prodavaonica i više od 3700 zaposlenika. Od kada je 2018. godine napravio strateški zaokret, Studenac je u protekle tri godine u poslovanje uložio više od 500 milijuna kuna, a nastavili su s inovacijama i rastom bez obzira na pandemijske okolnosti i usporavanje gospodarstva. Studenac je zato danas među 50 najuspješnijih hrvatskih kompanija.

„Poslovna transformacija cijelog Studenca, od IT-a i procesa, preko redizajna u konceptima naših prodavaonica do vrhunske kvalitete proizvoda, dovela je Studenac u društvo vodećih domaćih kompanija. Rasli smo organski i akvizicijama te smo danas lider na Jadranu. Ove godine proširili smo se i u Zagreb te pokazali da ne želimo posustati, bez obzira na okolnosti koje nitko u svijetu nije mogao planirati. Vjerujemo da su trgovine malih formata budućnost maloprodaje u Hrvatskoj i u sljedeće tri godine očekujemo njih 1000 pod brendom Studenca, a našu kompaniju među prvih pet domaćih trgovačkih lanaca“, rekao je Michal Senczuk, predsjednik Uprave Studenca.

Mreža Studenca u posljednje tri godine narasla je za oko 70 posto, a za to su zaslužne i akvizicije. Studenac je, naime, 2019. u svoj brend uklopio Istarske supermarkete i zadarski Sonic, a od ove godine dio Studenca je i biogradski lanac Bure Trgovina. Iz Studenca najavljuju da nastavljaju s poslovnom strategijom rasta kroz akvizicije, usporedno s organskim rastom.

„Studenac intenzivno obogaćuje ponudu uvođenjem globalnih trendova iz sektora maloprodaje i robe široke potrošnje (FMCG) te praćenjem potreba i navika naših kupaca. Uspješno smo implementirali novi koncept 'proximity trgovine'. To znači da smo kupcima nadohvat ruke, bilo da je riječ o lokacijama prodavaonica, praktičnom konceptu dizajna za brzu kupnju ili ponudi s, primjerice, svježim i modernim izborom TO GO. Suvremeni smo, ali smo i dalje trgovina-susjed s ponudom od svakodnevnih sitnih potrepština do onih bitnih, za posebne ili iznenadne prilike“, istaknuo je Dragan Baškarad, član Uprave za operativne poslove u Studencu.

U Studencu naglašavaju da 75 posto ponude u njihove prodavaonice stiže od domaćih proizvođača, i to u kategorijama svježih proizvoda kao što su meso, mlijeko, voće i povrće. Također, ove su godine predstavili robnu marku 'Samo u Studencu', a i tu dominiraju domaći proizvođači. Dodatno, već godinama uspješno surađuju s istarskim proizvođačima lokalnih delicija te pod oznakom 'Biraj istarsko' domaćim i stranim kupcima nude izvrsnu kvalitetu autohtonih proizvoda.

Iz Studenca posebno ističu doprinos svih zaposlenika poslovnom uspjehu, među kojima je i četrdesetak onih koji su u kompaniji duže od petnaest godina, a neki od njih i gotovo sva tri posljednja desetljeća. Studenac je upravo njima ovih dana posebno zahvalio jubilarnim nagradama u povodu proslave 30 godina, pokazujući da cijeni iskustvo i trud koji su uložili u protekla tri desetljeća.

Zaposlenici su naši najvredniji ambasadori jer oni su uvijek tu za naše kupce te ćemo zato nastaviti ulagati u poboljšanje radnih uvjeta i sve ostale pogodnosti za zaposlenike, od božićnica i uskrsnica, darove za novorođenčad i prvašiće do programa pripravništva i nagrađivanja zaposlenika koji žive kompanijske vrijednosti, zaključili su iz Studenca.

Trgovački maloprodajni lanac Studenac kao kompanija posluje od 1991. godine. Kasnih 90-ih proširio je svoje poslovanje otvaranjem veleprodajnog skladišta u Dućama i nekoliko maloprodajnih trgovina u Omišu. Rast tvrtke s vremenom je doveo do maloprodajnog lanca. Na sliku današnjeg Studenca, trgovine-susjeda koja pogodnostima za kupce dosljedno prati svjetske trendove, najviše je utjecala 2018. Upravo tada počinje unapređenje i značajna transformacija cjelovitog poslovanja popraćena uspješnim akvizicijama i organskim rastom. Preuzimanjem Istarskih supermarketa i zadarskog Sonika 2019. godine lanac jača svoju poziciju i posluje duž cijele jadranske obale. Status na Jadranu dodatno utvrđuje 2021. preuzimanjem biogradskog lanca Bure Trgovina d.o.o., a važan poslovni iskorak čini otvaranjem prvih prodavaonica u Zagrebu. Studenac trenutačno zapošljava 3700 djelatnika, broji gotovo 700 prodavaonica te je glavni maloprodajni lanac na jadranskoj obali i među vodećima u Hrvatskoj. Više informacija dostupno je na službenoj internetskoj stranici studenac.hr, a sva priopćenja za medije možete pronaći na studenac.hr/press.