Posjet frizerskom salonu za mnoge žene predstavlja eskapizam od svakodnevnih obveza. Odlazak omiljenom frizeru puno je više od promjene frizure ili boje kose: to je i svojevrstan ritual, odmor te briga za sebe. Važnost cjelokupnog doživljaja posjeta frizeru njeguje i Antonija Studio, koji svojim klijenticama već 14 godina pruža odmor za kosu i dušu. Standardi su oduvijek na najvećoj mogućoj razini jer svojim klijenticama želi omogućiti najbolje od najboljeg.

Uvijek dobro raspoložen, ljubazan i stručan tim Antonija Studija prilikom tretmana bojanja kose već dugi niz godina koristi iNOA boju. Mnoge žene pribjegavaju upravo ovom brendu, koji je nastao pod okriljem L'Oréal Professionnel-a, jer iNOA je iznimno nježna prema vlasištu, ugodnog je mirisa, a rezultat je uvijek prirodni look, što je i okosnica L'Oréal Professionnel-a. Kvalitetan pristup Antonija Studija prepoznala je i glumica Ornela Vištica, poklonica prirodnog i svježeg look-a pa tako već godinama traje njeno prijateljstvo s Antonija Studijem.

Što iNOA brend čini go to odabirom Antonija Studija i mnogih žena kada požele obojiti kosu? Priča počinje 2009. godine, kada je iNOA napravila revoluciju na tržištu te predstavila inovativnu formulu bez amonijaka. Zahvaljujući patentiranoj ODS tehnologiji, odnosno prijenosnom sustavu boje na bazi ulja, koja kao bazu koristi 60% ulja, koloranti ulaze duboko u vlasi kose. Pokriva do 100% sijede kose i pritom daje vrlo izražajnu boju i vidno bolju kvalitetu kose. Odsustvo amonijaka veoma je važan čimbenik jer samim time izostaje i neugodan miris koji ometa klijentice prilikom bojanja kose. iNOA je zaista win-win rješenje, što je spoznao i Antonija Studio, jer osim iznimnih rezultata vidljivih na kosi, proces bojanja kose pretvara se u opuštajući beauty ritual, prijeko potreban svakoj ženi.

Klijentice zaslužuju cijeli spektar živih boja s garancijom prekrivanja sijede kose i superiornom kvalitetom. Uz to, važan aspekt je i povjerenje kako će frizer postići profesionalni rezultat boje i pritom sačuvati kvalitetu kose bez obzira na sve promjene koje klijentice moraju proći da bi došle do željenog izgleda. Upravo zato, klijentice se već godinama iznova vraćaju u Antonija Studio, a želite li se i vi prepustiti njihovim vještim rukama, čekaju vas u Preradovićevoj 24 u Zagrebu.