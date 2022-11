Istra i Kvarner sačuvali su dio svoje tradicije proslava, a božićno vrijeme već više od stotinu godina počinje se slaviti s blagdanom Svete Lucije, 13. prosinca te traje sve do Sveta Tri Kralja, 6. siječnja. Glavni tradicijski blagdan je Božić kako je i u većini Hrvatske, a kojemu prethodi Badnjak, Vilija Božja kako se naziva u Istri. Na dan Vilije Božje posti se i tek se navečer objeduju posna jela kao što su fuži sa slanom srdelom, bakalarom ili verzotom, maneštra, kruh i, naravno, istaknuto istarsko vino.

Istra je u svijetu, a ne samo u našoj regiji, poznata kao stara vinska regija koja obiluje raznim kvalitetnim i vrhunskim vinima te autohtonim sortama grožđa od kojih se dobiva daleko poznata istarska malvazija, zatim teran i istarski (momjanski) muškat.



Iako su obitelji u Istri i Kvarneru nekad u svojim vinogradima uzgajali ove vrhunske sorte, moderan način života u spoju s tradicijom danas nam omogućuje da u njima uživamo bez mukotrpnog rada u poljima. No, to nije jedini spoj modernog života s tradicijom, ona je ipak na neki način sačuvana i u drugim segmentima te se njeguje od blagdana do blagdana.

Za Badnjak, točnije Viliju Božju od davnina je bio običaj da se naprave bor i jaslice. Kitilo se s onim što se imalo kod kuće, nije bilo ukrasa kao danas, ali bor je morao biti. Uz to bi se pojeo koji smokvić i popilo malo rakije ili likera.

Naravno, ako ste ljubitelj vina fokus će vam vrlo vjerojatno biti na istaknutim sortama, a ako niste stručnjak za vina, ali želite nazdraviti s nečim kvalitetnim, u nastavku smo vam pripremili popis bijelih i crvenih istaknutih istarskih sorti.

Naravno, ako ste ljubitelj vina fokus će vam vrlo vjerojatno biti na istaknutim sortama, a ako niste stručnjak za vina, ali želite nazdraviti s nečim kvalitetnim, u nastavku smo vam pripremili popis bijelih i crvenih istaknutih istarskih sorti, na vama je da samo odete u virtualni podrum Roto webshopa, uparite ih s vašim jelovnikom i odaberete ona kojima želite počastiti sebe i svoje najmilije ovih blagdana!

VODIČ KROZ ISTARSKA VINA

Bijela vina



Istarska malvazija višestoljetne tradicije autohtona je sorta te regije. Oko 60 posto vina proizvedenog u Istri, odnosi se upravo na malvaziju. Bojom varira od slamnate do zlatnožute, a mirisom podsjeća na bagremov cvijet, dok je okusom ugodno zaokružena. Njezina osvježavajuća i voćna aroma, u kojoj najčešće dominira jabuka i marelica, izvrsno pristaje uz morske specijalitete te laganija mesna jela.



Muškat momjanski (muškat istarski) autohtona je sorta Momjanštine, područja oko gradića Momjana u sjeverozapadnoj Istri. Zahvaljujući položaju i mikroklimi ovaj je muškat jedinstven u svijetu. Vino je zlatnožute boje, raskošne arome i bogatog okusa. Upravo zbog toga se najčešće servira uz deserte te dolazi kao šećer na kraju ugodnog objeda.



Chardonnay je lagano, svježe vino, voćne arome koje idealno pristaje uz voće ili ribu, a u punijoj varijanti prijat će uz jela od plodova mora, tjestenine u umacima od maslaca i sira, kuhanu janjetinu, ili pak pečeno bijelo meso peradi te razne sireve.



Pinot bijeli karakterizira slamnato žuta boja sa zelenkastim odsjajem, vino je laganog okusa s aromom jabuke i breskve te ima karakterističan miris koji podsjeća na badem. Najviše se servira se uz ribu i bijelo meso.



Pinot sivi je vino s naznakom ružičaste boje čiji okus ima arome breskve, začina i marelice. To je vino izvanredne kvalitete i jedna od najpopularnijih sorta vina u Hrvatskoj. Harmonično i blago s prijatnom aromom, najbolje pristaje uz jela s plodovima mora i laganom tjesteninom ili rižotima.



Sauvignon je uglavnom suho i osvježavajuće vino prepoznatljivo po mirisu koji podsjeća na pokošene cvjetne livade i po specifičnom svježem okusu s aromom zelenih jabuka, grejpa i šparoga. Okus je snažan i pun s dozom živosti i slasnosti, a najbolje se slaže uz lagana riblja jela, rižoto, salate ili tjesteninu.

Bogatu ponudu bijelih vina pogledajte u vinskom podrumu Roto webshopa!





Crvena vina





Teran je stara autohtona istarska sorta, karakteristične je rubinski crvene boje, punog voćnog mirisa i okusa. Aroma je fina, izražena i prepoznatljiva, tipičnog voćnog karaktera kod kojeg dominira okus maline. Visoke kiseline i tanini daju mu zaobljenost i svojstven robustan okus. Teran će odlično nadopuniti mesna jela, gulaš i jela od divljači, a dobro se slaže s pršutom i sirom.



Borgonja je stara istarska autohtona sorta od koje se pravi vino izrazitog mirisa i veoma harmonično, pomalo osvježavajuće. Mirisom podsjeća na šumsko voće i ljubičice, a boja mu varira do tamnocrvene. Niski sadržaj alkohola i srednja kiselost daje mu pitkost pa se može servirati uz razna jela pa čak i ona koja idu uz bijela vina. Najbolje pristaje uz tjesteninu, meke i srednje-tvrde sireve te jela od mesa.



Refošk je autohtona istarska sorta, bogatog izričaja i karaktera s voćnim bukeom maline i višnje te laganom nijansom trave. Boja mu je intenzivna poput rubina. Služi se uz divljač, a osobito godi uz istarski pršut.



Muškat crveni se tradicionalno proizvodi kao desertno vino, a nježni miris ruže ostavlja trajno sjećanje. Preporučuje se koristiti ga uz desertna jela.



Merlot je popularno vino laganog tijela u kojemu se obično mogu prepoznati naznake crvenog ribizla i šljive. Vrlo je pitak i nije toliko opor kao druge crvene sorte jer ima manje tanina pa je puno laganiji. Slaže se s gotovo svim jelima, a osobito paše uz perad, divljač i bijelo meso.



Crni pinot je temperamentno vino, izražene ljubičaste boje do boje rubina te arome koja podsjeća na zrelo grožđe i tamno slatko voće, a starenjem poprima okuse tla, dima, duhana i vanilije. Najbolje ga je servirati uz svinjetinu, govedinu i sir, ali i jela od divljači, pečene guske ili patke, kao i uz jaka mesna jela, jela od gljiva, tune, morskog psa, zatim uz paprikaš, gulaš ili čobanac.



Cabernet sauvignon ima divan i jako izražen miris koji može podsjećati na crni ribiz. Vino je tamno-crvene boje koju dobiva iz kožice svojih malenih tamnoplavih bobica. Po okusu je pun, suh i izuzetno harmoničan, po čemu je i prepoznatljiv. Prija uz tamna mesa i jača jela od divljači, gljiva, lasagne ili aromatične sireve.

Bogatu ponudu crvenih vina pogledajte u vinskom podrumu Roto webshopa!

Koje vino ide uz koje jelo?

Osnovno je pravilo da bijela vina idu uz bijelo meso, a crvena uz crveno. Uz lagano jelo ide lagano vino, a uz teško jelo ide jako vino. Uz kiselkasta jela idu kiselkasta svježa vina, a uz školjke i rakove pristaju neutralna bijela vina. Uz slatka jela piju se desertna vina ili pjenušci, dok uz kavu idu likeri, konjak i slična pića.

No, neka pravila su tu da se zaobiđu. Tako uz kuhanu ribu možemo poslužiti i bijelo vino dok se uz pečenu ribu može poslužiti i crveno vino. Ako ste ljubitelj divljači birajte jaka vina voćnih aroma, a za deserte vino jednake slatkoće! A bilo koje od tih vina nalazi se samo par klikova dalje u online vinskom podrumu Roto webshopa!

