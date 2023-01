Želite da vaš automobil radi glatko, a po mogućnosti i što duže? Mazite ga i pazite, čistite iznutra i izvana, redovito ga servisirate, već znate za standardne promjene ulja, filtera i tekućina... Što ako to nije dovoljno? Neke stvari ne možete pomesti pod tepih. Što ako trebate redovito čistiti i sustav za napajanje gorivom, taj krvožilni sustav vašeg vozila? Zvuči zahtjevno i strašno, ali uopće nije. Možete to napraviti i sami, samo je važno stvoriti naviku korištenja aditiva za gorivo!

Iako su profesionalni aditivi na tržištu prisutni godinama, mnogim vozačima su oni još uvijek nepoznanica. Kako možete znati treba li vašem automobilu, a pritom osobito vašem novom automobilu, doza aditiva za gorivo? Ukratko — treba! Nemojte čekati neželjene znakove da vas upute na činjenicu da su danas automobilima aditivi osnovna njega i prijeka potreba. Kasno će biti kad vaš limeni ljubimac počne „štucati” zbog prisutnosti vode u rezervoaru i sustavu napajanja.

Pa, otkud voda? Baš kao i na vašim kupaonskim prozorima, kondenzacija je glavni krivac. Razlike u temperaturi goriva koje prođe kroz sustav napajanja i vrati se u spremnik goriva dovode do kondenzacije pa se na gornjim dijelovima stijenki spremnika stvaraju kapljice vode. Zahvaljujući i gravitaciji (baš joj hvala!), kapljice vode pronalaze put do vašeg goriva i tu počinju problemi. Dolazi do hrđanja spremnika i sustava za ubrizgavanje, a korozija u zatvorenom sustavu kojem nemate otvoren pristup ne zvuči baš privlačno, zar ne?

Dolazi i do promjene u radu mlaznica za raspršivanje (injektora), prljave mlaznice ne raspršuju dovoljno goriva ili ga ne raspršuju u pravilnom (koničnom) obliku. Raspršivanje goriva u koničnom obliku je vrlo važno za rad motora jer omogućava optimalno miješanje goriva i zraka u cilindru. To znači da se količina goriva koja se unosi u cilindar precizno prilagođava količini zraka koja se unosi, što omogućava optimalno sagorijevanje — što i želite.

Ako postoje problemi s radom mlaznica za raspršivanje, gorivo ne izgara u potpunosti pa se stvara i više otpadnih materijala. Čitava mehanika automobila se više troši, a ponekad možete i osjetiti kako takav automobil nepravilno usporava. Povećava se i ispuštanje štetnih plinova u okoliš, dolazi do poteškoća prilikom paljenja automobila, potrošnja goriva je povećana…

Proces kondenzacije ne možete spriječiti, ali možete značajno umanjiti njegove posljedice. Pitate se kako?

Odgovor leži u aditivima za gorivo. Kao što i samo ime kaže, to su tvari koje se dodaju gorivu kako bi se poboljšale performanse goriva i motora koji pokreće to gorivo te svih ostalih uključenih komponenti sustava napajanja. Potražite DataFuel čistače za napajanje s mazivom kako biste što duže uživali u društvu vašeg trenutnog limenog ljubimca. DataFuel sadrži patentirane aktivne molekule koje otapaju otpadni materijal koji nastaje zbog lošijeg izgaranja, a radi i na podmazivanju svih pokretnih komponenti sustava i na taj način usporava proces korozije. Uklanja i do 4% vode koja se nakuplja u spremniku kao posljedica kondenzacije. Aktivni sastojci u DataFuelu dokazano obavljaju svoj posao i zadržavaju svojstva pri visokim temperaturama i nevjerojatnim pritiscima ubrzigavanja.

DataFuel djeluje i biocidno. Ma o kakvim to živim tvarima u fosilnim gorivima pričamo?

EU direktive su dovele i do obveze dodavanja sve većih postotatak bio-goriva u dizelsko gorivo i benzin. Na taj način se pokušava smanjiti onečišćenje okoliša, ali organske tvari s mikroorganizmima nisu ujedno i najbolji prijatelj vaših automobila. Tako se u spremniku i sustavu za napajanje mogu razviti alge. Zvuči zastrašujuće! Možete zažmiriti na ove činjenice, pokucati triput o lim vašeg automobila uz riječi „dok traje, traje”, a možete i poduzeti nešto što će vašem automobilu osigurati duži životni vijek.

Baš kao što vama kvalitetni dodaci prehrani mogu pomoći da se bolje osjećate u vlastitom tijelu te doprinose vašem zdravlju, upravo tako funkcioniraju i aditivi za gorivo — oni pomažu vašem automobilu da se bolje nosi sa svakodnevnim naporima, a nikako nije zanemariv ni učinak na samu dugotrajnost vozila. Vrijeme je da proširimo definiciju kvalitetnog održavanja vozila te da upotreba aditiva za gorivo postane uobičajena kao i redovita promjena motornog ulja!

U jednoj bočici DataFuela se krije 300 mililitara tekućine. Nju dodajete vlastitom spremniku za gorivo prije punjenja gorivom, a esencijalno je da u vašem spremniku u tom trenutku ima minimalno 15 litara goriva (do 80). Koliko je trajan ovaj tretman? Preporuča se korištenje jedne bočice prilikom svakog servisnog intervala što bi značilo svakih 10 do 20 tisuća kilometara ili 200 do 300 radnih sati. Važno je slijediti preporuke proizvođača, a uvijek se možete posavjetovati i s Datacol-om, putem upita kroz web obrazac ili društvenih mreža.

DataFuel postoji u dvije verzije — i za benzince i dizelaše, a ovaj čistač s mazivom optimizira rad motora uz smanjenje emisije ispušnih plinova. Motor vašeg automobila se mora manje naprezati, a to znači manje muka za vas i manje posla za vašeg mehaničara.