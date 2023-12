Rast cijene zlata mnogima donosi zaradu / Što očekivati od 2024. godine?

Da je štednja u obliku držanja novca na bankovnim računima već nekoliko godina izrazito neisplativa, to već svi znaju. Srećom po štediše, postoji alternativa koja se iz godine u godinu dokazuje kao isplativija i sigurnija štednja od one bankovne, a to je investicijsko zlato u fizičkom obliku zlatnih poluga i zlatnike koje vlasnik može držati kod sebe.