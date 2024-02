U nešto više od godinu dana, koliko su prisutni u Hrvatskoj, BOX NOW paketomati pokorili su tržište. Sa stopom od preko 91% zadovoljnih kupaca i više od 450 paketomata diljem Hrvatske, BOX NOW apsolutni je lider koji jamči fleksibilnost, brzinu (dostavu isti dan za Zagreb!) i besprijekorno korisničko iskustvo. Slanje i primanje paketa toliko se ukorijenilo u našu svakodnevicu, ali kupci nemaju vremena čekati pošiljku doma, žele fleksibilan i brz način slanja i primanja pošiljki i, naravno, povoljne troškove dostave. Sve to jamče im BOX NOW ormarići, koji su uvijek nadohvat ruke.

Slanje paketa: sve što trebate učiniti je popuniti obrazac na BOX NOW internetskim stranicama. Možete odmah odabrati i lokaciju paketomata na koju želite da primatelju stigne paket. Na svoj e-mail ili SMS dobit ćete 6-znamenkasti PIN kojim otključavate bilo koji BOX NOW paketomat. Na tipkovnici utipkajte PIN i stisnite 'enter', stavite paket u otvoreni pretinac i zatvorite vrata. Dostava će, bez obzira gdje u Hrvatskoj šaljete paket, biti obavljena unutar 48 sati.

Preuzimanje paketa: primatelj će dobiti 6-znamenkasti PIN koji je potrebno unijeti na tipkovnici paketomata kako bi otvorio vrata i preuzeo svoj paket. Primatelj paketa ima 96 sati (4 dana) da preuzme svoj paket, a to može učiniti u bilo koje doba dana i noći.

Cijena za ovu uslugu iznimno je pristupačna; ovisno o veličini paketa, već od jednog eura.

'Omogućili smo našim korisnicima da šalju pakete po najnižim cijenama na tržištu. Paketomati tvrtke BOX NOW su inovativni uređaji koji rade isključivo na solarnu energiju, što ih čini ekološki prihvatljivima. Postavljeni su na ključnim točkama u gradu, pružajući korisnicima 24/7 pristup paketu bez obzira na vrijeme ili dan. Također, korisnici mogu pratiti svoj paket u stvarnom vremenu putem naše web stranice, kako bi bili informirani o trenutnom statusu dostave', kaže Miroslav Mareš, direktor BOX NOW-a.

Inače, grupa BOX NOW u vlasništvu je češke financijske grupe EMMA Capital, trenutačno posluje na četiri tržišta: grčkom, ciparskom, bugarskom i hrvatskom, a u 2024. plan je udvostručiti broj paketomata u Hrvatskoj. Više informacija potražite na BOX NOW internetskim stranicama.