Uz pregršt novih ideja, informacija i tehnologija današnjice, nije lako pronaći i odabrati odgovarajući moderan televizor. Jedna od najbitnijih stavki je odrediti budžet koji mislite potrošiti, potom pogledati specifikacije televizora koje vam trebaju, te odabrati onaj televizor koji je u dobrom omjeru onog što nudi i njegove cijene.

Jedna od prvih značajki koje ćete potražiti je veličina ekrana, koja se mjeri u dijagonali (od jednog kraja televizora do ruba drugog kraja). Što veći- to bolji ekran nije uvijek pravilo, jer trebamo uzeti u obzir odnos prostora gdje sjedimo i udaljenost do televizora. Iako su veličine ekrana dosegle gigantske mjere, predlažemo da u dnevnom boravku odaberete one od 55'' ili 65'' inča, dok za spavaću sobu uzmite one manje, tipa od 43“.

Druga bitna stavka je rezolucija televizora. Do nedavno je standard televizora bio FHD (full high definition) ili Full HD sa (1920 x 1080) piksela, koji stvaraju veoma kvalitetnu sliku. Znajući kako tehnologija napreduje, javlja se naravno i potreba za novim poboljšanim specifikacijama, pa su televizori sa 4K ili UHD-ultra high definition (3840 x 2160p) rezolucijom, koja je 4x veća od FHD, preuzeli tržište. Svi današnji, moderni televizori, imaju 4K ili Ultra HD rezoluciju, bez obzira na cijenu, od jeftinih do vrhunski opremljenih modela, koji koštaju i do nekoliko tisuća eura. U međuvremenu pojavili su se i televizori sa 8k rezolucijom. Na tržištu ih je veoma malo,a i cjenovno su izrazit skupi, tako da ćete morati pričekati malo da postanu standardni dio opreme. Pripazite na stavku da kod 4K televizor zahtjeva da imate brzi internet, od barem 15-25 Mbps.

Što se tiče tehnologije prikaza slike, preporučamo LCD televizor sa LED osvijetljenjem, koji će zadovoljit potrebu većine kupaca. Povećavaju kontrast, imaju veliki raspon boja i vjernije prikazuju crnu boju u odnosu na obične LCD televizore. Vjerovatno ste čuli i za OLED (organic light that emitting diode) televizore, na kojima je slika još jasnija, a kontrast još izraženiji. To su televizori naše budućnosti, ali su cijenom puno iznad bilo kakvog prosječnog televizora, pa ćete i za njih morati pričekati dok budu dostupni za kupnju.

Kod proizvođača koji izrađuju pametne televizore, osim dodavanja popularnih aplikacija, popularna funkcija je dodavanja glasovnog pomoćnika, koja se koristi putem mikrofona ugrađenim u televizor ili daljinski upravljač. Tako vaš televizor može biti središte upravljanja vašeg modernog doma, s kojim preko pametnih uređaja upravljate primjerice alarmom, grijanjem, zvonom na vratima i dr.

Kino iskustvo na vaš televizor donijet će HDR (high dynamic range) oznaka, koja kod novijih televizora označava povećan kontrast između najbjelje bijele i najcrnje crne, što omogućava što realniji prikaz slike, a samim tim povećava kvalitetu slike. Bitno je znati da HDR neće podržati sadržaj na televizoru ako on nije HDR kompatibilan, dakle neki stari film neće izgledati kao da je snimljen ove godine. Na tržištu razlikujemo HDR10 (standardna verzija) i Dolby Vision, za još kvalitetniju sliku, koji su zbog toga i skuplji.

HDMI (high definition multimedia interface) je ulaz koji omogućava spajanje kućnog kina, laptopa ili igraćih konzola na televizor. Pobrinite se da vaš model televizora ima barem 4 HDMI ulaza, a ako kupujete 4K televizor, neka podržava minimalno HDMI 2.0 generaciju priključaka.

Gaming performanse sve su bitnije i traženije kod odabira novih televizora. Nova generacija igraćih konzola donosi podršku za HDMI 2.1 i mnoštvo drugih gaming mogućnosti. No kako još neko vrijeme nećemo moći vidjetu punu podršku za HDMI 2.1 kod televizora, zadovoljit ćete se sa televizorima visoke klase, s kojima će vaše najnovije konzole raditi bez problema čak i ako nemate podršku HDMI 2.1 televizora, ali bez najnovijih mogućnosti.

Za kraju, htjeli bismo vam napomenuti da su razlike u brendovima uistinu minimalne, koncentrirajte se na odabir modela koji će svojim performansama i cijenom odgovarati vašoj želji. Predlažemo da se prije kupnje posavjetujete sa prodavačem u trgovini, a kad ste sigurni koji ćete televizor odabrati, onda potrošite još malo vremena tražeći onu trgovinu u kojoj je on najpovoljniji.