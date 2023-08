Neki ljudi imaju početničku sreću da osvoje pozamašne iznose igrajući razne slot igre.Tu se kriju uzbudljive priče pa vam stoga donosimo pregled s najvećim casino dobicima ostvarenim na igranju slot igara.

S besplatnim casino kreditom do 17.3 milijuna dolara

Anonimni igrač je imao ogromnu sreću. Od casina je dobio besplatne kredite koje je iskoristio igrajući na Megabucks slot mašini. Vlasnici casina mu sigurno ne bi ponudili besplatne kredite da su znali da će napustiti casino s 17.3 milijuna dolara u džepu.

Ovaj je dobitak ostvaren u M Resortu u Hendersonu, LAs Vegas, SAD. Ovo je dokaz da se ipak može osvojiti dosta novca u casinima kad se igra s besplatnim kreditom.

Online casina također velike zgoditke

Online casina također donose velike zgoditke. Tako je sretni anonimni Finac osvojio 17.3 milijuna eura igrajući NetEntov Mega Fortune slot. Da je baš mega sretan, potvrđuje i to da je samo uplatio 0.25 centi, zavrtio slot i osvojio mega lovu..

Davne 2013., britanski vojnik je osvojio 13.2 milijuna funti igrajući Mega Moolah slot u online casinu. Kao i Finac, on je također uplatio minimalni iznos, tj. 25 penija, zavrtio slot igru i osvojio mega iznos.

Streamanjem igre do velikog zgoditka

Streamanje ili uživo prijenos igranja nije zaobišao ni igrače online casina. Da, dobro ste pročitali. Postoje igrači online casina koji uživo prenose kako igraju casino. Jedan od najpopularnijih casino streamera, koji je osvojio pozamašn iznos, je Tyler Niknam, poznat čak i pod nadimkom TrainwrecksTV.

Tyler je uplatio 1000 dolara na igru Might of Ra i na kraju je osvojio 22.5 milijuna dolara. On je baš imao sreće jer je osvojio preko 360 milijuna dolara ukupno igrajući online casina. No, kada gledate streamera kako igraju online casina, morate biti sigurni da uistinu igra za pravi novac, a ne besplatnu demo verziju.

Sretne priče iz Las Vegasa

Svim znamo kako mirovine nisu nešto velike. Priča stiže iz davne 1998., kada je umirovljenica potrošila nekih 300 dolara igrajući Megabucks slot igre u Grand Palace u Las Vegasu. Upornost joj se isplatila jer je osvojila velikih 27.6 milijuna dolara.

Još veći dobitak ostvaren je 2000. u Desert Innu, Las Vegas. 37-godišnjakinja Cynthia je osvojila 35 milijuna dolara igrajući Megabucks slot igre. Slučajno je svratila u casino nakon što je završila sa svojom smjenom u obližnjem koktel baru.

No, broj jedan i dalje drži osvojeni iznos u Las Vegasu i to opet ostvaren na Megabucks slot igrama u Excalibur casinu. Anonimni srećković je uspio izvući mač iz kamena i otići kući s 39.7 milijuna dolara.

Sigurnost i pouzdanost casina

Koliko god ovi dobici bili primamljivi, uvijek treba vodit računa da se igra u legitimnim casinima. Jedino legitimna casina imaju odgovrajuću licencu i to je jamac da su pouzdana i sigurna, te da dobici nisu naštimani.