Sezonu na Zrću otvaraju Nucci, Voyage i Samardžić!

A ove godine je line-up najbolji do sad! Prvi dan festivala, 01.05. u Nou stiže stari lav - Željko Samardžić! Jedan od najpopularnijih regionalnih pjevača idealan je za otvorenje četverodnevnog prvomajskog mini godišnjeg kojeg si morate priuštiti. U petak, 02.05., na Zrće stiže - Nucci. Pjevač i autor broji milijunske preglede na YouTube-u i redovito se nalazi u YT trendingu. A tamo mu društvo prati treći u nizu trojice veličanstvenih - Voyage. Voyage je na redu u subotu, 03.05. za zakucavanje od kojeg je plan oporavljati se u nedjelju, 04. svibnja na zadnji dan festivala kad nas očekuje najbolji BBQ party - onaj uz more!

Foto: Dino Ninković

U prodaji su Regular festivalska ulaznica po cijeni od 30€ i vrijedi za 3 noći, zatim VIP festivalska po cijeni od 45€ i BBQ Party ticket za 04.05. po cijeni od 15€, a od 15. travnja su u prodaji i dnevne ulaznice! Za one koji žele biti potpuno bezbrižni i ne zamarati se s vožnjom na Zrće i nazad, povratna autobusna karta iz Zagreba dostupna je po cijeni od 50€.

Ulaznice dostupne na linku.

Osim uživanja u glazbi, za sve posjetitelje u ponudi je kao i uvijek - savršena plaža Zrće koja nudi sve što vam može zatrebati tih nekoliko dana - more, sunce, vrhunska gastro ponuda, teretana, eko skuteri…

Noa Glamping resort je (očekivano) već rasprodan, ali tu je Hotel Olea s paketima u ponudi pa rezervirajte na vrijeme!

“May 1st Festival definitivno je postao must za otvorenje sezone. Svake se godine dogodi neka posebna čarolija na ovom festivalu. Kombinacija domaćih i regionalnih izvođača s prvim vrućim danima na najbolji mogući način uvedu u sezonu festivala i partyja. Veseli nas vidjeti da je Glamping resort već rasprodan i da su blind tickets otišle odmah. To su nam sve pokazatelji da smo na dobrom putu i da je publika zavoljela ovaj festival. Znaju što mogu očekivati i rado nam se vraćaju“, poručuju iz Noa Beach Cluba koji je i službeno zasjeo na 10. mjesto najboljih klubova u svijetu prema najnovijoj DJ Mag Top ljestvici!

Uz glavne artiste, na May 1st Festivalu koji traje od 01. do 04. svibnja, za dobru atmosferu bit će zaduženi i resident DJ-evi Noa Beach Cluba – Noide, Lorenzo, Vandal Steve i Monks!

Info i ulaznice dostupne na web stranici May 1st Festival 🎉.

