Bez obzira na to imate li prostrano dvorište ili manji vrt, postoji jako puno dizajnerskih trendova i savjeta koji vam mogu pomoći da stvorite elegantnu i privlačnu vanjsku oazu. Od primjene održivih materijala do uključivanja jarkih boja pa sve do kreiranja prostora za sjedenje uz udobne vrtne stolice i fotelje, u nastavku koji slijedi donosimo nekoliko ideja koje će vas inspirirati da uredite vaš vrt.

Prigrlite održive materijale

Uključivanje održivih materijala u dizajn vašeg vrta nije samo ekološki prihvatljivo nego je i u trendu. Razmislite o korištenju obnovljenog drva za podove ili namještaj, reciklirane plastike za izradu ukrasnih žardinjere u koje ćete posaditi raznvorsno bilje te prirodnog kamena za staze. Ne samo da ovi materijali dodaju rustikalni šarm vašem vrtu nego istovremeno pridonose i ekološki osvještenijem načinu života.

Uredite vanjske prostore

Pretvorite kutak u vašem vrtu za prostor za druženje ili uživanje u ukusnim jelima s obitelji i prijateljima. Potražite udoban vrtni namještaj kao što su vrtne stolice, mekane sofe i naslonjači te stolovi za blagovanje koji će osigurati udobnost i opuštenu atmosferu za sve vaše goste.

Odlučite se za odvažne boje

Obogatite vaš vrt raznolikim bojama i živim nijansama koje odražavaju vašu osobnost i stil. Eksperimentirajte sa šarenim nasadima, ukrasnim dodacima i vanjskim namještajem u nijansama plavozelene, koraljne, senf žute ili smaragdno zelene. Dodajte šarene jastuke, dekice, naslone i svjetiljke kako biste stvorili veselu i privlačnu atmosferu. U ukrasne posude posadite začinsko bilje čiji će mirisi sigurno pridonijeti posebnoj atmosferi.

Integrirajte pametnu tehnologiju

Prihvatite budućnost vrtlarstva s pametnom tehnologijom koja poboljšava funkcionalnost i učinkovitost vašeg vanjskog prostora. Instalirajte sustave za navodnjavanje, vanjske zvučnike i LED rasvjetu kojom se može daljinski upravljati putem pametnog telefona ili glasovnih naredbi, a koja će vam itekako koristiti ako pripremate rođendansku zabavu ili neku drugu proslavu.

