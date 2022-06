Zato smo pitali stručnjaka kako odabrati uređaje i koji su najisplativiji kada je riječ o tome kakva nam jela izlaze iz pećnice ili koje to opcije ima hladnjak – jer, da se ne lažemo – svi volimo da nam namirnice što dulje ostanu svježe.

Slobodan Prpoš je trener u kompaniji „Beko Balkans“, čovjek koji zna sve ugradbenim aparatima i pravi je sugovornik kako odabrati aparate koji u sebi imaju sve: dobar dizajn, dugotrajnost, performanse koje olakšavaju kuhanje, ali i štede vrijeme i struju...

S brendom „Beko“ radim više od 10 godina, obilazio sam tvornice i centre za istraživanja i razvoj tehnologija, tako da sam do detalja upoznat s mogućnostima ovih uređaja. Ono što me iznova najviše oduševljava je ono što nove tehnologije mogu donijeti korisnicima u svakodnevnom životu. U određenom trenutku karijere, pomislio sam – to je to, nema više ništa novo što bi se moglo izmislit ali, naravno da ima. Novi moderni „Beko“ aparati višestruko nadilaze uređaje koji su postojali prije 10 godina što po mogućnostima, što po dizajnu, a pogotovo po jednostavnosti korištenja – kaže slobodan Prpoš i naglašava da nova linija Beko ugradbenih aparata „Beyond“ pruža korisnicima novo iskustvo i uživanje u pripremi jela.

„Beyond“ linija ugradbenih kućanskih aparata donosi na jedan jednostavan i elegantan način novu dimenziju korištenja koja vrijeme provedeno u kuhinji pretvara u uživanje, i to sve s rješenjima kojima je inspiracija bila priroda. Ravnomjerno pečenje u novoj pećnici, po čitavoj dužini i širini pleha je omogućeno zahvaljujući simetričnim i pravilno raspoređenim grijačima kao i „AeroPerfect“ tehnologiji za strujanje zraka do svih namirnica bez obzira na kojem dijelu pleha se nalazile. Ono što me posebno oduševljava su jednostavnost u tehničkim rješenjima kao što su veliki zaslon i tipka za rukovanje, sistem vodilica plehova koje omogućavaju lako i precizno ubacivanje jela u pećnicu, kao i plehovi koji su dizajnirani tako da se mogu držati jednom rukom.

Kod „Beyond“ serije se vidi da se vodila briga o svim aspektima korištenja – kaže Slobodan i dodaje da je siguran da će potrošači biti zadovoljni inovacijama i kada je riječ o hladnjacima:

Nova linija uređaja donijela je i kod hladnjaka novu “HarvestFresh“ tehnologiju kojom se održava proces fotosinteze. Ovom tehnologijom, svježe namirnice se “osjećaju” kao da su i dalje u prirodnim uvjetima, zbog čega je i nutritivna vrijednost i vrijednost vitamina A i C u namirnicama na visokoj razini. Tu je i nova opcija cirkulacije zraka “AeroFlow” za ravnomjerno i nježno hlađenje, kao i “FreshGuard” koji je zadužen za stvaranje visoke količine negativnih iona za najvišu moguću higijenu zraka u prostoru hladnjaka – kaže Slobodan Prpoš i naglašava da sve ove opcije čine da nam namirnice u hladnjaku dugo ostanu svježe kao da su ubrane jučer, što je vrlo važno kada je riječ o uštedi, ali i o zdravijoj prehrani.

