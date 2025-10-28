Sakupi naljepnice u Studencu i otkrij čaroliju KitchenAid kuhanja!

Još od 1919. godine, kada je lansiran legendarni samostojeći mikser, KitchenAid postavlja standarde u svijetu kulinarstva. Kroz više od stoljeća, ovaj brend gradi nasljeđe inovacija, kvalitete i bezvremenskog dizajna, nudeći proizvode koji nadahnjuju kulinarsku kreativnost.

Kolekcija koja spaja tradiciju i eleganciju

U novoj suradnji sa Studencem, KitchenAid predstavlja kolekciju posuđa od lijevanog željeza i keramike - savršen spoj izdržljivosti, vrhunskih performansi i bezvremenskog dizajna.

Bilo da ste profesionalni kuhar ili zaljubljenik u kulinarstvo, ova kolekcija inspirira vas da istražujete nove recepte, igrate se okusima i uživate u svakom trenutku provedenom u kuhinji.

Svaki komad KitchenAid posuđa izrađen je od visokokvalitetnih materijala koji osiguravaju ravnomjerno zagrijavanje, dugotrajnost i očuvanje prirodnih aroma. Dizajnirano s pažnjom prema detaljima, ovo je posuđe jednako impresivno na stolu koliko i u pećnici - spoj funkcionalnosti i elegancije koji čini svako jelo posebnim.

Sakupi naljepnice i ostvari popuste do 76 posto!

Posebna KitchenAid kolekcija dostupna je u razdoblju od 15. listopada 2025. do 12. siječnja 2026. u više od 850 trgovina Studenca, dok se naljepnice mogu prikupljati u svih 1.400 trgovina. Ukoliko proizvod nakon prikupljenih naljepnica nije dostupan u najbližoj trgovini kupcu, Studenac osigurava narudžbu i dostavu u trgovinu po njegovu izboru. Popis trgovina u kojima su dostupni KitchenAid proizvodi nalazi se na poveznici.

Kupac koji u razdoblju od 15. listopada do 31. prosinca 2025. obavi kupnju iznad 10 eura ostvaruje pravo na jednu naljepnicu. Sakupljene naljepnice omogućuju kupnju KitchenAid posuđa uz popuste do 76 posto. Posebno snižene cijene vrijede tijekom trajanja promotivne ponude ili do isteka zaliha.

Dodatno, bodovi iz Moj Studenac aplikacije mogu se zamijeniti za dodatne pogodnosti pri kupnji KitchenAid posuđa.