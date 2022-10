Sada postoji priča o osjećanju osjećaja, a svakom je djetetu dostupna besplatno

Spisateljica i društvena poduzetnica Jelena Ribić Pavelić u Londonu je predstavila Pisma iz HealVillea, svoj prvi roman namijenjen prvenstveno djeci u dobi između 8 i 13 godina iz ranjivih skupina društva, a potom i svima onima koji su dio njihovog puta prema razvoju samopouzdanja.

Pisma iz HealVillea priča je, kako ističe autorica, o osjećanju osjećaja i, iako gotovo u cijelosti inspirirana dječjim emocionalnim iskustvima tijekom pandemije, specifičnog razdoblja koje je iznjedrilo brojne izazove kod djece i odraslih, izuzetno je važna i relevantna za naše vrijeme. Sadržaj knjige usmjeren je na prevenciju i razvoj samopouzdanja kod djece, utemeljen je na znanosti, a istovremeno vodi djecu na putovanje u mistični svijet osjećaja, pomažući im da pritom nauče kako zavoljeti sebe, baš takve kakvi jesu.

Na događaju koji je prošlog petka okupio brojne stručnjake u prijestolnici Ujedinjenog Kraljevstva, predstavljena je i mrežna stranica https://www.lettersfromhealville.com/hr/ putem koje svi u Hrvatskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu do kraja listopada mogu doći do svog besplatnog primjerka knjige. Broj besplatnih primjeraka nije ograničen, a glavni cilj inicijative jest da dođu do djece, roditelja i svih onih koji s djecom rade i potrebna im je stručna pomoć i inspiracija u pomaganju djeci da se osjećaju dobro, neovisno o tome u kakvoj se životnoj situaciji našli.

„Cilj ove knjige jest potaknuti razgovore o osjećajima. Kako bismo u tome zaista i uspjeli, spremni smo poslati desetke tisuća primjeraka diljem Hrvatske i Ujedinjenog Kraljevstva u domove u kojima su osjećaji tema koja ondje nerijetko ne nailazi na plodno tlo. Ukoliko sadržaj koji smo pripremili pomogne u stvaranju okruženja u kojima su osjećaji ono što djecu osnažuje, a razgovori o osjećajima poželjni, moći ćemo reći kako smo uspješno učinili još jedan korak prema ostvarenju naše misije. Ovo je priča za djecu, ali i za sve one koji imaju čast živjeti ili raditi uz djecu – za roditelje, djedove i bake, učitelje”, istaknula je u povodu predstavljanja svoga najnovijeg autorskog djela Jelena Ribić Pavelić.

Iako se radi o njezinom prvom objavljenom romanu, ovo nije prva priča Jelene Ribić Pavelić. Naime, kao osnivačica Family Talesa, izdavačke kuće specijalizirane za priče temeljene na individualnim iskustvima djeteta, Jelena je autorica više od 300 priča za djecu koja odrastaju u različitim okruženjima – od domova ispunjenih ljubavlju, do domova za nezbrinutu djecu. Kako bi priče pomogle pojedinom djetetu da se lakše nosi sa strahovima, brigama i osjećajima općenito, ova bivša novinarka već nekoliko godina surađuje s brojnim dječjim psiholozima i stručnjacima iz područja mentalnog zdravlja djece. Istovremeno, i sama trenutno pohađa studij psihologije na Sveučilištu Essex u Ujedinjenom Kraljevstvu. Razvijanje autoričinog interesa o ovom području i njegovu refleksiju u njezinom najnovijem djelu prepoznali su i relevantni stručnjaci među kojima je i Damir Oštarčević, psiholog i psihoterapeut koji se u ovom povodu osvrnuo na važnost spoznaje vlastitih osjećaja kod djece:

„Pisma iz HealVillea vode nas prema spoznaji koliko je važno njegovati osjećaje te koliko je iskustvo da su naši osjećaji sigurni s našim bližnjima presudno za naše mentalno zdravlje. Djeca ogledaju i doživljavaju sebe onako kako mi, odrasli, odgovaramo na njihove potrebe. U ovom divnom Jeleninom djelu punom avantura, Lana, glavna protagonistica, otkriva što znači osjećati, a na tom putovanju susreće likove koji joj pomažu spoznati ono najvažnije - da je voljena baš onako kako joj je potrebno i najbolje za nju te da je nužno dopustiti osjećajima da joj na tom putu budu suputnici kojima smije i može vjerovati“.

Kako autorica, zahvaljujući brojnim projektima i angažmanima koji to zahtijevaju, već nekoliko godina živi na relaciji Zagreb - London, prvo predstavljanje odlučila je održati upravo u glavnom gradu Ujedinjenog Kraljevstva, na lokaciji gdje je posljednjih godina stekla podršku vrhunskih stručnjaka i renomiranih imena u područjima u kojima se usavršava i razvija. Tako joj se na predstavljanju knjige pridružila i Leonor Diaz Alcantara, predsjednica Uprave Montessori Grupe, organizacije u kojoj Jelena Ribić Pavelić odnedavno obnaša funkciju direktorice komunikacija.

„Posebna mi je čast danas imati priliku da uime Montessori Grupe podržim Jelenu u još jednoj inicijativi kojom nas inspirira da učinimo korak dalje na našem zajedničkom putu prema stvaranju prilika za jednako i najbolje obrazovanje djece diljem svijeta. U središtu svega što činimo su djeca i njihovi osjećaji, dijelimo jednak pogled na svijet i ciljeve kojima težimo, a ovakvi projekti su ono što punoga srca podržavamo jer jedino na taj način možemo pokušati učiniti svijet boljim mjestom za život“, izjavila je na predstavljanju knjige Diaz Alcantara.

Promocija knjige i besplatni primjerci dio su autoričine inicijative #OsjetiOsjećaje tijekom koje će zajedno sa stručnjacima iz područja mentalnog zdravlja organizirati akcije psihološke podrške djeci iz ranjivih sredina.

Za sve one koji žele podržati inicijativu, knjiga će od 19. listopada biti dostupna i za kupnju na istoj mrežnoj stranici po cijeni od 140 kuna.