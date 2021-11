Uz svu količinu obaveza i redovni posao često se nemamo vremena brinuti dodatno i o kućanskim poslovima. Zato je važno imate pametne pomagače, koji osim što svojim funkcijama i inovativnošću štede energiju, pružaju i više vremena za sebe i naše najbliže. Svojeg savršenog digitalnog kućnog asistenta pronađite u odličnoj ponudi Samsung kućanskih uređaja koje ne krase samo vrhunske značajke, nego i besprijekoran dizajn koji će vaš dom učiniti još ugodnijim.

Besprijekorna čistoća rublja

U hladnijim vremenima moramo posebno pripaziti na svoje zdravlje, ali i zdravlje naših najmilijih. Odjeća u kojoj odlazimo na posao, školu ili druženja s obiteljskim prijateljima može biti mjesto na kojem se mogu pojaviti bakterije i virusi te je zbog toga važno kvalitetno prati odjeću. Nadalje, često pranje odjeće može predstavljati problem zbog velike potrošnje vremena i energije, međutim Samsung perilice od 9 kilograma kapaciteta postaju idealno rješenje za svaki obiteljski dom. Revolucionarna tehnologija QuickDrive™ značajke smanjuje vrijeme pranja rublja za 50%, a potrošnju energije za 20% bez smanjenja učinkovitosti čišćenja. Pomoću Add Wash vratašca brzo i lako možete naknadno ubaciti odjeću u pranje tako da se ne morate brinuti ako ste u žurbi zaboravili na svoju omiljenu majicu. Dodatna vrijednost je i Eco Drum Clean+ ciklus koji bez korištenja kemikalija uklanja do 99,9% posto bakterija iz unutrašnjosti perilice i samim time osigurava zdravo okruženje.

Operite i osušite više odjednom

Dinamična obiteljska svakodnevnica donosi veliku količinu odjeće koja se brzo mora oprati i osušiti, dok dolaskom hladnijih dana sušenje na vanjskom zraku više nije dobra opcija. Samsung sušilice rublja koje se mogu kombinirati s perilicama svojim naprednim tehnologijama predstavljaju najbolju alternativu za sušenje rublja. Ove pametne sušilice-perilice koriste Ecobubble™ tehnologiju koja osigurava učinkovito čišćenje, čak i pri niskim temperaturama, a pritom štedi energiju te čuva boje i teksturu tkanine. Nadalje, odlična značjaka je i AI Control tehnologija koja uporabom umjetne inteligencije personalizira ciklus pranja pamćenjem vaših individualnih navika, dok uz aplikaciju SmartThings automatski možete odabrati idealan program sušenja.

Srce svake kuhinje

Kuhinja je srce obiteljskog druženja te predstavlja ključno mjesto za pohranu namirnica i kuhanje ukusnih jela, dok se hladnjak pojavljuje kao glavni akter jer brine o našim namirnicama, njihovoj svježini, ali i kvaliteti. Najveća prednost Samsung hladnjaka je njihov moderan dizajn koji će se uklopiti u svaki interijer kuhinje, također veliki kapacitet za spremanje namirnica od 375 litara, kao i inovativna tehnologija.

Ovi hladnjaci sadrže No Frost tehnologiju koja sprječava nakupljanje leda i održava konstantnu temperaturu, dok istovremeno pročišćuje intenzivne mirise hrane. Osim toga, SpaceMaxTM značajka osigurava maksimalnu iskorištenost prostora tako da ne morate brinuti hoće li vam sve namirnice stati u hladnjak. U duhu praktičnosti, tu je i vrhunska fleksibilnost pohrane za koju je zaslužna Optimal Fresh+ kutija koja se može koristiti kao jedna ladica, a prema potrebi se može podijeliti u dvije zasebne zone i to s različitim temperaturama. Primjerice, lijeva strana, koja je hladnija, omogućuje da meso i riba ostanu svježi dvostruko dulje vremena, dok je desna strana Optimal Fresh+ kutije pogodna za očuvanje svježine voća i povrća.