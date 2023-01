S novom valutom u dm su stigle i nove, niže cijene

Sve za najbolji make up look u 2023. u svom dm-u možete kupiti po dodatno sniženim cijenama

Dugoročno povoljne cijene možda vam se čine kao nedosanjani san i zasigurno ste već umorni od usporedba i traženja najboljih cijena proizvoda koji su vam neophodni. Situaciju dodatno komplicira uvođenje eura i proces navikavanja na novu valutu. Zahvaljujući dm-ovom konceptu Dobre cijene u svako vrijeme možete računati da će, bez obzira na sve promjene koje se događaju, cijene u dm-u ostati nepromijenjene tijekom najmanje četiri mjeseca.

Početak siječnja i uvođenje eura za većinu će građana donijeti brojna pitanja, poput onog kako se naviknuti na cijene u eurima, a dm se pobrinuo da među njima ne bude i pitanje gdje kupovati povoljno. Naime, ovog siječnja dm je dodatno snizio već dobre cijene čak 700 proizvoda kako bi kupcima omogućio dugoročno povoljniju kupnju, lišenu stresa kojeg lov na uštede nerijetko podrazumijeva.

Među 700 proizvoda čije su cijene dodatno snižene pronaći ćete sve što vam je potrebno za kućanstvo, bebe i djecu te njegu kose, tijela i lica, ali i brojne make up proizvode omiljenih brendova. Tekući korektor Maybelline New York Instant Anti-Age Eraser 01 Light koji ublažava otekle i tamne podočnjake te prekriva i umanjuje bore oko očiju sada je dostupan po cijeni povoljnijoj za 2,69 eura (20 kn). To znači da ga tijekom sljedeća četiri mjeseca u svom dm-u i dm online shopu možete kupiti za 7,25 eura (54,63 kn). Kultna Max Factorova maskara 2000 Calorie Dramatic Volume – 01 Dramatic Volume Black, od sada je dostupna po cijeni od 8,50 eura (64,04 kn), a tekući puder Max Factor Facefinity 3u1 – 75 Golden po cijeni od 13,90 eura (139,90 kn), što jedodatno sniženje od čak 25 posto.

Dobre cijene u svako vrijeme koncept je na kojem dm temelji svoju cjenovnu politiku, ali i svoj odnos prema kupcima. Jamstvo da se povoljne cijene neće mijenjati tijekom najmanje četiri mjeseca omogućuje vam dugoročno upravljanje kućnim budžetom, lakše planiranje kupnje i naravno – uštede.

Više o konceptu Dobre cijene u svako vrijeme možete otkriti na dm.hr, a dodatne informacije o proizvodima koji su od ovog siječnja dodatno sniženi potražite u dm KATALOGU za siječanj.