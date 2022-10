Ako očekujete hranu i atmosferu na koju ste navikli, onda nemojte doći u RougeMarin City. Ovdje vas, naime, očekuje nešto potpuno drugačije, novi streetfood koncept inspiriran berlinskom i amsterdamskom scenom, dosad neviđen u Zagrebu i Hrvatskoj – istaknuo je sinoć poznati hrvatski chef Marin Medak na otvaranju novouređenog RougeMarin Cityja.

U Petrinjskoj ulici u Zagrebu okupio se veliki broj poznatih lica koja nisu krila oduševljenje novim konceptom, među kojima su bili Zoran Šprajc, Ivan Vukušić, Aleksandar Šekuljica i Ivan Tandarić iz modnog dvojca Elfs, Vinko i Sanela Filipić, Nevena Rendeli, glumica Kristina Krepela s dečkom Marinom Miletićem, stlistica Iva Gradišer, doc.dr.sc. Liljana Hlupić, chef Radovan Marčić, influencerice Lucija Lugomer, Maša Ziber, Brita Bobetić, Lara Vukušić, Andrea Fabrić, Antea Valenta…, a za odličnu glazbu bio je zadužen saksofonist Jakša Jordes.

Dobro poznati koncept, s prepoznatljivim burgerima i brojnim jelima, na ovom mjestu odlazi u prošlost, a zamjenjuje ga nešto potpuno novo – novi RougeMarin City bit će, naime, mjesto gdje se spaja hrana, piće i dobra zabava. Osim toga, ambijent je potpuno drugačiji, a autor impozantnih slika na zidu je Miro Modul Petković.

„Ponovno mičemo granice te mijenjamo koncept ugostiteljstva u njegovim temeljnim postavkama. Prvi smo prije 11 godina donijeli streetfood koncept u Hrvatsku, s danas svima omiljenim burgerima, a sad je vrijeme da našim gostima ponudimo nešto novo - dosad neviđeni koncept ne samo u Zagrebu, nego i u Hrvatskoj. Ovo je nešto potpuno drugačije od onoga po čemu smo dosad bili prepoznatljivi i što naši gosti očekuju kad dođu u naše restorane: kroz jedan medij kao što je pita kruh (tj. lepinja, odnosno somun) nudimo jela različitih zemalja, od Vijetnama preko Europe do Alžira i Maroka – dodaje chef Marin Medak ističući da će hrana biti cjenovno prihvatljiva, ali originalna.

Nije samo hrana originalna, nego i ponuda pića, posebice koktela koji će se tijekom večernjih sati nuditi gostima za degustaciju.

„Želimo da ovo bude mjesto odlične zabave, opuštena atmosfera uz glasnu glazbu. Svima nam je nakon pandemije dosta negativnih vijesti i želimo se opustiti i dobro zabaviti uz dobru energiju, a upravo to pronaći će svi koji dođu kod nas u Petrinjsku. Barmeni će svaki dan kreirati nove koktele koje će nuditi gostima kako bismo od njih dobili povratnu informaciju što im se najviše sviđa“, zaključuje Marin, dok njegovi gosti ne kriju zadovoljstvo što Zagreb napokon ima novo jedinstveno mjesto za gastronomski užitak i dobru zabavu.

„Uvijek je na otvorenju sve super, pitanje je što će biti sutra. Ja vjerujem da ova kombinacija koju je Marin složio da ima potencijala da živi sutra i preksutra. Marin zna! On ima kvalitetnu ponudu, dobar servis, prekrasne ljude, tako da ovo će sigurno živjeti nekoliko godina“, ističe Zoran Šprajc, dok je njegov kolega Ivan Vukušić oduševljen ambijentom: „Veoma zadovoljan, a još više iznenađen! Nije mi tipičan, zato mi se i sviđa. Nije jednodimenzionalan, ima varijanta grafita, žarkih boja te drvo koje obožavam; stoga mi to dobar 'sudar' svega. Priča ima dobru širinu te bogatu ponudu. To i je smisao svega s obzirom na to da se napokon možemo družiti u normalnim uvjetima te uživati u fantastičnoj gastro ponudi i glazbi.“

„Smatram da je Marin Medak poznat kao 'šef vizionar' u smislu dovođenja mnogih trendova u gradu te sam siguran da će koncept koji je postavio biti uspješan. Sam ambijent i energija prostora govori nam da smo dobili nešto novo i svjetski. Kada je Marin u pitanju, nedostataka sigurno nema i veselim se svakom dolasku!“ nadovezao se Vinko Filipić.