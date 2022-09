U sklopu ponude Staro za novo novi ili postojeći privatni korisnici mogu donijeti rabljene uređaje na procjenu u A1 dućane te dobiti vaučer u procijenjenoj vrijednosti uređaja. Dobiveni vaučer je moguće iskoristiti za kupnju novih uređaja iz A1 ponude i to mobilnih i Homebox uređaja.

Velika prednost ponude Staro za novo je mogućnost donošenja više uređaja na procjenu vrijednosti. Privatni korisnik tako može donijeti čak pet rabljenih uređaja na procjenu. Osim mobitela, korisnici na procjenu mogu donijeti i laptope, pametne satove, igraće konzole, tablete, slušalice, kao i sve Apple uređaje.

U periodu od 19.09. do 9.10. u sklopu posebne ponude korisnici koji donesu rabljene uređaje na procjenu i dobiju vaučer ostvarit će uštedu više od 1000 kn pri kupnji novog uređaja iz Samsung S22 serije.

Briga o okolišu i cirkularna ekonomija

A1 Hrvatska godinama provodi aktivnosti kojima motivira zajednicu na recikliranje elektroničkog otpada i produljeno korištenje postojećih uređaja. Tako je osim uštede za korisnika, cilj ponude Staro za novo potaknuti društveno odgovorno ponašanje A1 korisnika jer vraćanjem rabljenih uređaja sudjeluju u A1 inicijativama cirkularne ekonomije.

Cirkularna ekonomija važan je dio strategije održivosti kompanije A1 Hrvatska, koja svoje održive aktivnosti grupira pod nazivom Čini pravu stvar i kroz koje, među ostalim, želi postići ugljičnu neutralnost do 2030. godine. Uz pomoć projekata koji pospješuju održivosti poslovanja, Cirkularna ekonomija važan je dio strategije održivosti kompanije A1 Hrvatska, koja svoje održive aktivnosti grupira pod nazivom <strong>Čini pravu stvar</strong> i kroz koje, među ostalim, želi postići ugljičnu neutralnost do 2030. godine. Uz pomoć projekata koji pospješuju održivosti poslovanja, <a>A1 Hrvatska je tijekom 2021. uspjela smanjiti emisije CO2 za čak 23%, odnosno za čak 8.656 tona u usporedbi s 2020.</a> Kroz projekt pravilnog zbrinjavanja i ponovnog korištenja elektroničkih uređaja od 2015. godine A1 Hrvatska je do sada produljila životni vijek 355.876 uređaja, smanjila emisije CO2 te uštedjela brojne prirodne resurse, a samo u prošloj godini brojka recikliranih i obnovljenih uređaja iznosila je gotovo 80 tisuća.