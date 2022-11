Pula će za vrijeme blagdana zasjati još posebnijim sjajem, a u svjetlucavom slavljeničkom ruhu dočekuje posjetitelje čarolijama i iznenađenjima u svakom kutku grada. Za sve generacije osmišljeni su raznovrsni zabavni, glazbeni i plesni programi od jutra do večeri, kao i bogata kulturna, umjetnička i gastro ponuda.

Prepustite se blagdanima i zakoračite u najbožićniji grad u Hrvatskoj

Gužve oko pozornica s poznatim glazbenim imenima, veselje na blagdanskim radionicama te zamamne arome, mirisi i okusi na svakom koraku sjajan su način da provedete najradosniji i najsvečaniji mjesec u godini te dočekate 2023. godinu u Puli s osmijehom na licu, na čak tri čarobne lokacije. Pored raznovrsnih kulturnih, zabavnih i glazbenih programa ove se godine nepce i dušu može dodatno zagrijati uz nikad bogatiju gastro ponudu. Na 18 blagdanskih kućica možete uživati u iznimnoj gastro ponudi dok istražujete više od 80 adventskih programa. Kroz 44 dana, počevši s 26. studenim pa sve do 8. siječnja, cijeli će centar grada biti obučen u adventsko ruho uz obilje zabave za sve uzraste.

I Djed Mraz odmara u Puli

Blagdani su svakako vrijeme radosti i darivanja, ali i vrijeme koje možemo iskoristiti družeći se s prijateljima i obitelji, stoga je i Advent u Puli poseban naglasak stavio na najmlađe posjetitelje. Posebno za ovu priliku uz pomoć vrijednih vilenjaka, Park grada Graza pretvoren je u „Svijet bajki“, dom klaunova, teatara i cirkusanata koji na svakom koraku šire adventsko veselje, sreću, ljubav i dobre želje. Uz brojne predstave, zabavne programe te kreativne radionice, zabavu će uokviriti i pojačati zimski luna park. Sletjevši do Pule direktno sa Sjevernog pola, Djed Mraz je odlučio ovdje provesti neko vrijeme u druženju s mališanima, tako da je i ove godine nezaobilazna lokacija rezidencija Djeda Mraza. Tijekom prosinca, tradicionalno ju posjeti više od 2.000 djece, a osim njih i odrasli vole Djedici prišapnuti svoje želje.

Ledena adventska oaza pruža mnoštvo zimske čarolije

Što je zima bez snijega, a Advent bez ledenih radosti? Tako centralni gradski trg Forum postaje Sjeverni pol na kojem će uz njegove poznate stanovnike, biti postavljeno i veliko klizalište. Posjetitelji će imati priliku iskušati ili usavršiti svoje klizačke vještine sve do kraja zimskih praznika, odnosno do 8. siječnja. A gotovo svakog četvrtka, od 19 do 22 sata, romantičnu atmosferu na ledu zagrijavat će DJ-evi.

Adventskoj zabavi nikad kraja

Zaokružite dan večernjim programom s bogatom glazbenom ponudom na Portarati. Glazbene note podići će raspoloženje svim uzrastima, a izdvajamo nastupe splitskog dvojca Kuzma & Shaka Zulu, Nipplepiplea, legendarnog Atomskog skloništa te bendova Pips Chips & Videoclips i Let3.

U starom dijelu grada, Danteov trg se petkom i subotom od 21 sat pretvara plesnu blagdansku oazu uz dobro poznate DJ-eve: Alex, Kedžo, Mylo, Shemica Crew, Mr M...

Kako bi lagano „klizili“ između različitih zabavnih zona, strateški su postavljene tako da ih povezuje blagdanski uređena središnja gradska ulica. Ukrašena blagdanskom dekoracijom koja dočarava zvjezdano nebo obojano glazbenim tonovima, usmjeravat će prolaznike do ciljanih zabavnih odredišta.

Happy New Year želi vam Pula – i to tri puta!

Vrhunac adventa u Puli bit će, kako i priliči, tradicionalan doček Nove godine, ali na čak tri lokacije! Onaj podnevni će posebnim, za male i velike posjetitelje, učiniti Mia Dimšić dok će istu lokaciju u večernjim satima zagrijati jedinstvena Nina Badrić, Le Monde i DJ Jan Plexy. Treća lokacija dočeka 2023. godine je predivni Kaštel na kojem nastupaju Cubismo, Belfast Food i DJ Teddy Lee.

Vidimo se u čarobnoj Puli, od 26. studenog do 8. siječnja.