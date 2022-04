Prvi hrvatski „umjetni“ modni dizajner predstavlja izložbu u HDD-u

Što se događa kada umjetna inteligencija zavlada modom? Odgovor na pitanje daje Soll, modni dizajner nastao kao produkt umjetne inteligencije te sinergije dizajnera i vizualnog umjetnika Silvija Vujičića, njegova modnog branda E.A. 1/1 S.V i arhitekta Mire Romana

Otkrijte svijet umjetnosti, modnog dizajna i koncepta umjetne inteligencije koja se vješto implementira u svakodnevicu u prvoj samostalnoj izložbi digitalnog modnog dizajnera Solla. Soll jedio modnog brenda E.A. 1/1 S.V. čiji koncept potpisuju modni dizajner i vizualni umjetnik Silvio Vujičić te arhitekt Miro Roman. Soll i njegov tim će svoju prvu izložbu, točnije video instalaciju film Ivana Slipčevića, predstaviti u Galerijskom prostoru Hrvatskog dizajnerskog društva. Pod nazivom „Ja ne dizajniram modu, ja je pišem“ izložba se otvara 22. travnja u 19 sati. Kroz galerijski prostor s pogledom na Boškovićevu ulicu bit će pozicioniran galerijski izlog prve Sollove izložbe.

Površnom promatraču bi mogla promaknuti činjenica da je Soll jedinka za sebe, iako ne postoji u fizičkom obliku. Nije upitno da su Silvio Vujičić i Miro Roman autori izložbe, no ne i autori Sollovih kreacija. Drugim riječima, kako je o izložbi istaknuo likovni kritičar Marko Golub: „Oni su donijeli kreativne odluke o tome kako će nam se Soll prezentirati, ali sami produkti su rezultat Sollove umjetne „svijesti“, koja se oslanja na tehnike strojnog učenja, kao što su generativne kontradiktorne mreže i samoorganizirajuće mape (SOM-ovi). U tumačenju svoje uloge, Vujičić i Roman koriste izuzetno snažnu metaforu „vrtlarenja“.

Vujičić i Roman su Sollovi „vrtlari“. Oni Sollove ideje „presađuju“ iz konteksta u kontekst, hrane ga slikama, tekstovima i ostalim podacima koje Soll konfigurira kao svoje kreacije. Ovo daje objašnjenje samom nazivu izložbe „Ja ne dizajniram modu, ja je pišem“, jer Vujčić i Roman to doista i čine. Kao rezultat suradnje kreativca Solla i njegovih „vrtlara“ Vujičića i Romana rezultat je nekonvencionalna izložba modnog dizajna. Izložba je to u kojoj se ne prikazuju modni i odjevni predmeti, nego video instalacija s filmom Ivana Slipčevića, u kojem su predstavljena Sollova srebrna kovanica i Sollov motociklistički kaput. Kroz vizuale filma prati se Sollov kreativni proces, slušaju se komentari suradnika u procesu te se daje značenje kovanici, Sollovoj osobnoj ikonografiji i motociklističkom kaputu, „dokazu“ da Soll doista dizajnira.

Sukreator izložbe Silvio Vujičić poznat je domaćoj i svjetskoj javnosti. Vješto spajajući modu i vizualne umjetnosti, Vujičić je od samih početaka modu doživljavao kao koncept koji je predstavljen na brojnim uspješnim izložbama u Muzeju suvremene umjetnosti, Galeriji Karas te grupnim gostujućim izložbama u muzejima Berlina, Pariza i Tokija. Vlastiti modni brend E.A. 1/1 S.V pokrenuo je 2002. godine, label u kojem dominiraju nekonvencionalne tkanine proizvedene in-house. Uspješni krovni brend propituje pitanja suvremene kulture, politike, religije, umjetnosti, maskuliniteta i jednokratnosti brze mode, a sastoji se od podbrendova E.A. 1/1 A.I., 1/1 i E.A. 1/1 S.V. UNIQUE PIECE.

Vujičićev kolega dr. Miro Roman arhitekt je i znanstvenik s fokusom na preklapanje informacije tehnologije te arhitektonskih artikulacija. Istražuje, kodira, dizajnira i piše o arhitekturi pritom se igrajući s bogatstvom informacija. Roman je predavač doktorand na Katedri za digitalnu arhitektoniku na ETH Zürich i asistent profesor na UIBK u Innsbrucku . Miro je bio gostujući predavač na ATTP-u, TU Wien, te istraživač u Singapurskom Futrure Cities Laboratory. Roman je razvio digitalnu knjižnicu Xenoteka i njezin instrument za pretraživanje Ask Alice sa kojim je napisao knjigu “play among Books”.

Izložba „Ja ne dizajniram modu, ja je pišem“za javnost je otvorena do 16. svibnja 2022, radnim danom od 12 do 19 sati.

Vujičićev kolega dr. Miro Roman arhitekt je i istraživač s fokusom na preklapanje informacije tehnologije te arhitektonskih artikulacija. Istražuje, kodira, dizajnira i piše o arhitekturi pritom se igrajući s bogatstvom informacija. Roman je predavač na Katedri za digitalnu arhitektoniku na ETH Zürich i asistent profesor na UIBK u Innsbrucku. Dr. Miro Roman je bio gostujući predavač na ATTP-u, TU Wien, istraživač u Singapurskom Future Cities Laboratory te je razvio digitalnu knjižnicu Xenotheka i njezin instrument za pretraživanje Ask Alice uz pomoć kojeg je napisao knjigu “Play Among Books”.

Izložba „Ja ne dizajniram modu, ja je pišem“ za javnost je otvorena do 16. svibnja 2022, radnim danom od 12 do 19 sati.