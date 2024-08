Irska kompanija Musgrave, poznata po svojoj dugogodišnjoj tradiciji i izvrsnosti u sektoru maloprodaje, veleprodaje i usluživanja hrane, ponovno otvara vrata za vozače kamiona, skladišne radnike, mesare te djelatnike za rad u trgovini i supermarketima iz Hrvatske.

Ovo je savršena prilika za sve one koji su zainteresirani za rad u Irskoj, ali još uvijek imaju pitanja ili nepoznanice koje žele razjasniti prije nego što donesu odluku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zašto odabrati Musgrave?

Musgrave nije samo poslodavac; Musgrave je zajednica koja cijeni predanost, radnu etiku i želju za rastom. Kao dio ovog tima, uživat ćete u brojnim pogodnostima koje vam olakšavaju prilagodbu na novi život i rad u Irskoj.

Od stručne podrške prilikom zapošljavanja, besplatnog smještaja prvih šest tjedana, do osiguranog smještaja tijekom cijelog zaposlenja – Musgrave se brine o svakom aspektu vašeg preseljenja i integracije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Osim toga, tu su i bonusi na plaću, plaćeni prekovremeni rad, mogućnosti napredovanja, besplatni sati engleskog jezika, subvencionirana hrana u kantini, te EAP (Employee Assistance Program) – besplatno savjetovanje koje obuhvaća razne aspekte života, uključujući kupnju kuće, podizanje kredita, upisivanje fakulteta ili dodatno usavršavanje.

Upoznajte nas – Pitajte sve što vas zanima!

Dani otvorenih vrata nisu samo informativni događaji; oni su prilika da u opuštenom i prijateljskom okruženju saznate sve što vas zanima o Musgraveu, životu u Irskoj i uvjetima rada. Naši predstavnici iz odjela ljudskih resursa bit će tamo da vas srdačno dočekaju, odgovore na sva vaša pitanja i razjasne sve eventualne nepoznanice.

Bez obzira na to jeste li već iskusni vozač, skladišni radnik, mesar ili djelatnik u trgovini, ili tek razmišljate o preseljenju u Irsku, naši će vam stručnjaci pružiti sve potrebne informacije.

Pitajte sve što vas zanima – od radnih uvjeta, smještaja i plaće, do detalja o školama, vrtićima, zdravstvenoj zaštiti i svim ostalim aspektima života u Irskoj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Znamo da donošenje odluke o preseljenju u drugu zemlju nije jednostavno. Zato smo stvorili ovaj događaj kako biste se mogli informirati i uvjeriti da je Musgrave pravo mjesto za vas, bez ikakvih obaveza ili pritiska.

Na Danima otvorenih vrata možete jednostavno doći, upoznati nas i ostale potencijalne kolege, popiti kavu s nama i saznati sve što vam je važno – u vašem tempu i bez ikakvog stresa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naši predstavnici će vam rado ispričati sve o procesima zapošljavanja, edukacije, te o svakodnevnom životu i radu u Irskoj. Ako imate bilo kakvih nedoumica, ovo je vaša prilika da ih razjasnite. Musgrave cijeni transparentnost i otvorenost, stoga ćemo vam pružiti iskrene i detaljne odgovore na svako vaše pitanje.

Nemojte propustiti ovu priliku – Dani otvorenih vrata su savršeno mjesto za početak nove poslovne karijere.

Bez obzira jeste li odlučni u prijavi ili samo istražujete opcije, pozivamo vas da dođete, upoznate nas i vidite što vam možemo ponuditi.

Raspored po gradovima:

Pridružite nam se u Zagrebu, Rijeci ili Splitu – veselimo se vašem dolasku!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prijavite se za posao - klikom na link!

Za posao skladišnog radnika, vozača (kategorija C i CE), mesara te djelatnika u trgovini i supermarketu, potrebno je osnovno znanje engleskog jezika.

U slučaju da niste u mogućnosti prisustvovati Danima otvorenih vrata, svoju prijavu možete poslati putem portala MojPosao. Nakon što zaprimimo vaš životopis, kontaktirat ćemo vas po završetku prijava kako bi dogovorili video intervju i upoznali se.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Godišnja plaća za poziciju skladišnog radnika: 27.993 € - 40.934 €.

Prijavite se za posao skladišnog radnika putem platforme MojPosao.net:

MojPosao.net - Skladišni radnik (m/ž)

Godišnja plaća za poziciju vozača C kategorije: 44.731 € - 55.000 €.

Prijavite se za posao vozača C kategorije putem platforme MojPosao.net:

MojPosao.net - Vozač C kategorije (m/ž)

Plaća za poziciju vozača CE kategorije: maksimalno 65.000 €.

Prijavite se za posao vozača CE kategorije putem platforme MojPosao.net:

MojPosao.net - Vozač CE kategorije (m/ž)

Prijavite se za posao mesara putem platforme MojPosao.net:

MojPosao.net - Mesar u trgovini / supermarketu (m/ž)

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prijavite se za posao djelatnika u trgovini / supermarketu putem platforme MojPosao.net:

MojPosao.net - Djelatnik u trgovini / supermarketu (m/ž)