Oral-B, pionirska marka u domeni električnih zubnih četkica i pranja zubi uz pomoć mobilne aplikacije, predstavila je hrvatskom tržištu svoju najrevolucionarniju tehnologiju do danas, Oral-B iO™. Donoseći neviđen napredak u doživljaju pranja zubi, tehnologija Oral-B iO™ s revolucionarnom magnetnom tehnologijom postavlja novo industrijsko mjerilo, kao primjer nadahnutog istraživanja koje podiže očekivanja korisnika glede iskustva, tehnologije, dizajna i performansi na potpuno novu razinu.

Oral-B iO ™ početak je novog doba u pranju zubi. „Četkica koja ima pametni senzor za kontroliranje pritisaka na zube te se prilagođava sama ukoliko se ne čini dobro, zaista je prava revolucija za higijenu i estetiku zubi. Mnogo je razloga zašto baš Oral-B iO™ preporučam svojim pacijentima, ali mogućnost da detaljno ukloni naslage, što zube čini zdravijim i bijelim smatram vrlo bitnim benefitom za sve nove korisnike.“– izjavila je ord. dent. medicine dr. Kristina Horvat.

Novi doživljaj četkanja rezultat je šestogodišnjeg istraživanja u suradnji sa stručnjacima, što u kombinaciji s 250 patenata čini Oral-B iO™ uistinu jedinstvenim proizvodom. To je više od nove zubne četkice, to je inovativna tehnologija. Magnetski pogon bez trenja prenosi energiju četkice Oral-B iO™ izravno u vrhove vlakana te korisnicima omogućuje glatko, učinkovito čišćenje, a zahvaljujući tome pranje zubi je iznimno precizno i tiho.

Tehnologija pranja zubi osigurava čistoću koju će korisnici osjećati, svaki dan, tijekom cijelog dana. Rezultat je to novog magnetnog pogona četkice Oral-B iO™, koji usmjerava energiju u same vrhove vlakana kako bi stvorio nove, revolucionarno nježne mikrovibracije. Kada se oscilacijska rotacija kombinira s mikrovibracijama, zubna četkica glatko klizi od zuba do zuba. Ova zubna četkica koristi legendarnu okruglu glavu zubne četkice Oral-B nadahnutu stomatološkom opremom, koja u kombinaciji s oscilirajuće-rotacijskim pokretima i mikrovibracijama osigurava temeljito čišćenje.

Potpuno novo korisničko sučelje osmišljeno je u suradnji s više od 1800 potrošača koji su posvetili sate i sate svog vremena tehnologiji iO™, istraživanju, testiranju i razvoju kako bi nam pomogli da pružimo najglađe i najosobnije iskustvo pranja zubi. Korisnici vole nove, inovativne značajke koje pomažu u promicanju vrhunske njege usne šupljine i omogućuju personaliziranije pranje zubi, prilagođeno osobnim potrebama:

Interaktivni zaslon omogućuje jednostavno kretanje kroz značajke četkice i prilagodbu svakoj osobi. Tu su pozdravi dobrodošlice, odabir načina rada, jezične postavke i podsjetnici za promjenu glave zubne četkice.

Pametni senzor pritiska pomaže korisnicima u primjeni optimalnog pritiska za čišćenje. Crvenim svjetlom upozorava na prekomjerni pritisak, a zelenim javlja da korisnici primjenjuju optimalan pritisak pri pranju zubi. Zubna četkica također šalje obavijest o preslabom pritisku, tako što senzor svijetli u boji koja se može odabrati unutar aplikacije.

Elegantni magnetni punjač omogućuje izuzetno brzo punjenje: baterija četkice u cijelosti se napuni za oko 3 sata. Na zaslonu četkice nalazi se i lako razumljiv indikator stanje baterije.

Nova aplikacija Oral-B s funkcijom 3D praćenja zubi i tehnologijom prepoznavanja položaja koja primjenjuje umjetnu inteligenciju, prepoznaje sva područja u ustima i tako vodi korisnike prema 100% pokrivenosti svih područja tijekom pranja zubi.

Vizualni mjerač vremena pruža personalizirane smjernice za ostvarivanje najboljih rezultata čišćenja. Mjerač vremena prati trajanje svake sesije četkanja pa korisnici znaju jesu li prali zube dvije minute koliko i stomatolozi preporučuju. Smajlići na zaslonu govore korisnicima jesu li ostvarili zadani cilj.

„Kako bi se osiguralo da Oral-B iO™ pruži najbolje iskustvo koje će zadovoljiti i nadmašiti želje i očekivanja korisnika, uloženo je više od 1200 sati kako bi se dobile neprocjenjive povratne informacije kupaca koje su onda bile uključene tijekom cijelog procesa istraživanja i razvoja. Konačni rezultat je tehnologija koja unosi pravu revoluciju u kategoriju, s kojom se korisnici odmah oduševe i ne mogu dočekati da uzmu četkicu u ruke” – izjavila je Beata Golan.

Klinička su ispitivanja pokazala da Oral-B iO™ osigurava dublje čišćenje zubi i desni pa korisnici mogu jednostavno i učinkovito održavati zdravlje usne šupljine. U odnosu na klasičnu zubnu četkicu, korisnici četkice Oral-B iO™ iskusili su:

100% više uklanjanja zubnih naslaga nakon osam tjedana

100% zdravije desni u jednom tjednu

6x više uklanjanja zubnih naslaga duž linije desni

Za dodatne informacije o četkici Oral-B iO™ posjetite link.