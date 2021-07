U sklopu 30. izdanja festivala 2019., održan je prvi festival za VELIKE malene tijekom kojeg se održalo gotovo 15 radionica, 5 koncerata i 4 izvedbe predstave Žabica kraljica skladateljice Sare Glojnarić i redatelja Renea Medvešeka, u koprodukciji sa Zagrebačkim kazalištem lutaka. U organizaciji i promicanju programa sudjelovala je i organizacija Hrvatska glazbena mladež zbog koje je program došao do čak 4000 djece diljem Zagreba.

Zbog pandemije koronavirusa, MBZ je ove godine program za djecu i mlade premjestio iz koncertnih dvorana, škola i vrtića u digitalne formate. Na prvi dan festivala, 18. travnja objavila se se nova web-stranica kidz.mbz.hr koja je kroz brojne različite materijale, slušaonice i učionice, ponudila ne samo djeci različitog uzrasta, već i njihovim roditeljima i učiteljima, novi pristup suvremenoj glazbi najšireg spektra, s ciljem što neposrednije upotrebe kad i gdje god, a na veselje svih.

Maskota MBZ programa za VELIKE malene Svirko, djecu vodit kroz interaktivne, edukativne sadržaje, kvizove, razgovore sa skladateljima i izvođačima, ali i kroz animirano-igrani serijal čija je autorica glazbena edukatorica i violinistica Lucija Stanojević, produkciju potpisuje Studio Tetrabot, a programska voditeljica i autorica koncepta je Nina Čalopek. Kroz šest epizoda saznat će se što radi skladatelj, a što dirigent, kako je glazba povezana sa književnošću, likovnom umjetnošću, kazalištem ili plesom, kako djeca sama mogu stvarati glazbu ili izrađivati instrumente, što je to aleatorika ili atonalitetnost i to sve uz mnogo odlične zabave!

„Kada je u pitanju glazba, ne trebamo previše napominjati koliko utjecaja ima na nas i koliko bi teško bilo zamisliti život bez nje. Glazba je nastala iz tradicije, data je u nasljeđe i zbog toga bi glazbeno obrazovanje trebalo biti dostupno svima. Suvremena glazba odlična je karta za ulazak u divan svijet glazbe jer vrlo brzo omogućava djetetu da kreira, otkriva, osluškuje, svira i to čak bez instrumenta, koristeći vlastito tijelo. Djeca su kreativna bića, a misija odraslog je da to potiče. Zato je važna edukacija, važna je prilika. Muzički biennale Zagreb nudi upravo to — priliku da djeca otkriju, osluškuju, sviraju i stvaraju, kako bismo mi glazbenici rekli — skladaju jer, možda baš koncerti i radionice na Muzičkom biennaleu potaknu vaše dijete na intenzivnije bavljenje glazbom bez obzira na to u kojem će smjeru ići, onom klasičnom ili suvremenom", istaknula je Lucija Stanojević, violinistica i glazbena edukatorica.

Muzički biennale Zagreb održava se u četiri programska bloka ove godine, a Svirkaonica je dio programa i trećeg od njih. Ove subote održat će se u Pogonu Jedinstvo od 11. do 13 sati. Cijeli program Muzičkog biennala Zagreb možete provjeriti OVDJE