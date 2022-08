Pročišćivači zraka za potpunu bezbrižnost

Nema ljepšeg osjećaja od udisanja svježeg, čistog zraka u šetnji prirodom. Što ako taj bezbrižan osjećaj sada možete imati u svom vlastitom domu? Zrak u gradovima zagađen je raznim nečistoćama koje neprestano ulaze u kuće i stanove, a mogu imati negativan utjecaj na zdravlje. Electrolux pročišćivači zraka pretvorit će vaš dom u sigurno mjesto u kojem se možete opustiti i uživati bez brige, znajući da je zrak koji udišete čist. Osigurajte sebi i svojim ukućanima zdravo okruženje u prostoru u kojem provodite najviše vremena i odaberite najbolje za vašu dobrobit.

Radi prema vašim potrebama

Electrolux pročišćivači zraka dolaze uz napredni sustav PureSense koji prilagođava rad uređaja ovisno o kvaliteti zraka u prostoriji. Čak i onda kada niste kod kuće, PureSense mjeri razinu kvalitete unutarnjeg i vanjskog zraka i pročišćava ga do idealne razine. Kada se vratite kući, zrak u vašem domu već će biti čist, a njegova kvaliteta na idealnoj razini. Zahvaljujući pametnom načinu rada pročišćivača ne morate razmišljati jeste li ga podesili za optimalan rad jer on to radi umjesto vas. Vaš dom postat će sigurno i zdravo mjesto u kojem se možete bezbrižno opustiti zahvaljujući Electrolux pročišćivaču zraka.

Onda kada želite preuzeti stvar u svoje ruke i upravljati radom pročišćivača zraka u svakom trenutku, tu je Aplikacija Electrolux. Ona vam omogućava da pratite kvalitetu zraka u vašem domu i optimizirate rad pročišćivača kako bi zrak bio potpuno čist. U aplikaciji možete jednostavno podesiti sve postavke i pratiti obavljen posao pročišćivača, a koristi se vrlo lako. Bilo da ste kod kuće ili u pokretu, na svom mobilnom uređaju možete upravljati svojim Electrolux pročišćivačem i pobrinuti se da vaš dom u svakom trenutku bude siguran, te da vas dočeka zrak bez nečistoća i alergena. Aplikacija Electrolux vaš je svakodnevni osobni pomoćnik koji vam pomaže brinuti se o zdravlju vaših najmilijih gdje god se nalazili.

Electrolux pročišćivači zraka PURE A9 imaju 5 stupnjeva pročišćavanja koji vam omogućuju da prilagodite njegov rad vlastitim potrebama. Svake sezone zrak u okolišu se mijenja, što je pogotovo važno ako ste vi ili vaši ukućani osjetljivi na alergene koje se nalaze u njemu. Electrolux 360 filteri imaju jedinstvenu pametnu oznaku koja pamti. Možete filter ukloniti, a kada ga ponovno instalirate sljedeće sezone pročišćivač će očitati njegov preostali vijek trajanja. Ne morate razmišljati o tome je li vijek trajanja prošao, jer se inovativna tehnologija Electrolux PURE A9 pročišćivača brine i tome.

Učinkovito i tiho

Electrolux pročišćivači zraka PURE A9 dolaze uz sustav AirSurround. On stvara snažno kretanje zraka u vašem prostoru koje omogućuje pročišćivaču da filtrira sav zrak vrlo brzo. Iako je snažno, spiralno strujanje zraka iznimno je glatko zbog čega vas ono neće ometati u svakodnevnom životu. Učinkovito cirkuliranje čisti zrak čak do 4 puta brže od prethodnih generacija. Jednostavno ga upalite i promatrajte kako kvaliteta zraka u vašem domu raste iz minute u minutu.

Electrolux pročišćivači zraka iznimno su snažni, ali tihi. Minimalna razina buke je 17 dB(A) na udaljenosti od 1 m, a pri maksimalnoj brzini rada ona je samo 49 dB(A). Čak i prilikom najsnažnijeg pročišćivanja zraka uređaj je tiši od uobičajenog razgovora za vrijeme večere. Obavljajte svakodnevne aktivnosti i opustite se bez ometanja i bez glasne buke.

Čist zrak u vašem domu sada ne dolazi uz kompromise. Udišite zdrav zrak i učinite svoj prostor sigurnim za sebe i svoju obitelj čak i usred zagađenog gradskog okruženja. Upravljajte svojim pročišćivačem gdje god se nalazite i pobrinite se da vas kvaliteta zraka u vašem domu dočeka na idealnoj razini. U trenucima kada se odmarate od svakodnevnog stresa, buka pročišćivača neće vas ometati jer Electrolux misli na sve aspekte vašeg života. Odaberite idealan pročišćivač za svoj dom i uživajte u čistom, zdravom i sigurnom životnom prostoru svaki dan.