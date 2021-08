Zato ne čudi da trendseteri diljem svijeta zadovoljno trljaju ruke nakon što je Samsung predstavio svoja dva nova preklopna pametna telefona Galaxy Z Fold3 i Galaxy Z Flip3. Osim vrhunskih performansi, odlikuje ih i atraktivan izgled koji će zasigurno privući znatiželjne poglede gdje god se pojavili.

Šarmer za svaki džep

Kompaktni preklopni šarmer Galaxy Z Flip3 oduševljava jer sa svoja 4,2 inča stane u doslovno svaki džep. Čak i kada je preklopljen s njime možete fotografirati, slušati glazbu ili čitati poruke na vanjskom 1,9 inčnom zaslonu na kojem se prikazuju i sve obavijesti s društvenih mreža, kao i broj koraka i druge korisne informacije. A kad ga rasklopite, na 6,7 inčnom Dynamic AMOLED zaslonu s Full HD rezolucijom možete uživati u omiljenim filmovima, serijama ili videima na društvenim mrežama. Ako u međuvremenu morate odgovoriti na poruku, samo razdijelite zaslon i prepustite se multitaskingu.

S obzirom na to da se može saviti pod kutem od 75 do 115 stupnjeva, Galaxy Z Flip3 vam pruža beskonačne mogućnosti fotografiranja i snimanja. Napravite savršeni selfie bez ruku ili snimite oštar video bez straha da će vam se zatresti ruka. Samo postavite svoj Galaxy Z Flip3 pod željenim kutom i odaberite savršenu pozu, a vaš pametni telefon će odraditi ostalo. Isto tako, za sve fotografije i videe vaših nezaboravnih trenutaka ili najdražih modnih kombinacija imat će dovoljno prostora uz 256 GB memorije, zato ne ograničavajte svoju kreativnost.

Multitasking nikada nije bio lakši – uz Galaxy Z Fold3

Pametni telefon je alat koji se treba prilagoditi nama, našim potrebama i željama, a ne obrnuto. Zato smo mislili na svaki detalj koji će vam olakšati posao i uljepšati zabavu. Na zaslonu od 7,6 inča možete bezbrižno raditi na aplikacijama kao što su Microsoft Teams ili gledati videe i pratiti omiljene serije ili filmove. Ako vam je multitasking u krvi i volite spajati ugodno s korisnim, jednostavno razdijelite zaslon i sve aktivnosti obavljajte istovremeno. Naime, Galaxy Z Fold3 vam omogućava istovremeni rad u tri aplikacije. U tome vam dodatno može pomoći i S Pen olovka koja je kompatibilna i s oba preklopna pametna telefona!

Fotografirajte iz više kutova jednim klikom uz Galaxy Z Fold3

Pet kamera na tri različita mjesta daju vam savršeni kut za koji bi se pomučili i profesionalni fotografi. Neka vaši profili na društvenim mrežama dobiju širu sliku koja će vjerodostnojno prenjeti atmosferu i ambijent koji želite podjeliti sa sebi dragim osobama.

Prednja kamera ispod ekrana magično nestaje čim se ovaj Infinity Flex ekran od 7,6 inča uključi – ne ostavljajući ništa drugo na ekranu osim onoga što se prikazuje. Bez zasebnog otvora za kameru, kako bi cijeli prostor bio prepušten vašem uživanju ili radu.

Za klasu sigurniji

Oba pamenta telefona izgrađena su od najizdržljivijeg Armor Aluminium materiala te su s obje strane zaštićeni Gorilla Glass Victus staklom, dok unutarnji zaslon štiti rastezljivi PET oblog. Važno je napomenuti da zbog Infinity Flex zaslona i napredne Hideaway Hinge tehnologije sklapanja ovi pametni telefoni mogu izdržati preklapanje od 200 tisuća puta. Također, Galaxy Z Fold3 i Galaxy Z Flip3 su prvi preklopni pametni telefoni koji donose vodootpornost IPX8 standarda.

Stvarajte trendove i naručite sada!

Samsung je posvećen tome da jedinstveno iskustvo preklopnih pametnih telefona omogući sve većem broju svojih korisnika i stoga je nove Galaxy Z pametne telefone moguće nabaviti po najboljim preporučenim maloprodajnim cijenama do sada: Galaxy Z Fold3 (512 GB) za 14.599 HRK, Galaxy Z Fold3 (256 GB) za 13.999 HRK te Galaxy Z Flip3 (128GB) za 7.699 HRK. Prednarudžbe će biti dostupne od 11. do 26. kolovoza, a uz to vas očekuju i brojna iznenađenja poput dodatnog popusta otkupne vrijednosti starog pametnog telefona te dodatnog bonusa od 750 HRK za određene modele. Uz popust, u razdoblju pred narudžbi ostvarujete i pravo na 3 godine jamstva. Požurite i budite među prvim korisnicima koji će isprobati svu čaroliju novih Galaxy Z uređaja!

Više informacija o pametnim telefonima Galaxy Z Fold3 i Galaxy Z Flip3 možete pronaći na https://www.samsung.com/hr/offer/preorder-galaxy-z-fold3-z-flip3 te na www.samsung.hr.