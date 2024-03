Odmaknuti se od tradicionalnog turizma i gostima dati nešto što dosad nisu iskusili, učiniti im boravak maksimalno ugodnim, ali u svemu tome naglašavati autohtonost i posebnost Hrvatske, glavna su okosnica budućnosti razvoja domaćeg turizma, složni su polaznici treće generacije Uplift akademije. Naime, u sklopu Mastercardova projekta Uplift koji pruža edukaciju mikro, malim i srednjim poduzetnicima u turizmu, ugostiteljstvu i uslužnim djelatnostima te vlasnicima OPG-ova, održano je završno predstavljanje projekata na kojima je radilo 32 polaznika Uplift akademije.

Edukacija, koju je provodila Algebra, trajala je pet mjeseci, a polaznici su osim teorijskih znanja učili i na brojnim praktičnim primjerima te posebno kroz razvoj vlastitih projekata u sklopu mentorskog programa. Mentorice Dijana Novak Krešić, Renata Ćurković, Marijana Šarolić Robić i Petra Stojanov su vodile osam timova, a najboljeg među njima birao je žiri koji su činili: Ivana Alilović (predsjednica TZ Zagrebačke županije), Marijana Bogdanović (menadžerica za razvoj poslovanja u Sektoru razvoja i implementacije aplikativnih rješenja u Combisu), prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), Ivan Kurtović (predsjednik Uprave InterCapital Asset Management), Nik Oroši (Eliscaffe, hrvatski barista šampion 5x), Tomislav Dominković (predsjednik Uprave Algebra Grupe) i Mario Aunedi Medek (direktor u agenciji Val grupa).

Uplift akademija za nove vidike i nove suradnje

Za najbolji projekt izabran je onaj tima Fuji&Abata, a riječ je o svojevrsnom HUB-u za poduzetnike, odnosno Za najbolji projekt izabran je onaj tima Fuji&Abata, a riječ je o svojevrsnom HUB-u za poduzetnike, odnosno coworking prostoru za male proizvođače, poduzetnike i OPG-ovce koji će na jednom mjestu imati dostupnu infrastrukturu za razvoj, proizvodnju i prezentaciju svojih proizvoda.

„Mi smo i više nego iznenađeni pobjedom jer su svi projekti koje smo vidjeli na natjecanju bili odlični. Mislio sam da će kod našeg projekta biti minus što realizacija takvog projekta traži poprilično veliku investiciju, ali sad vidimo da je samo nebo granica. Svih ovih pet mjeseci koliko je trajala Uplift akademija, svi ti intenzivni sati učenja i edukacija, druženje i suradnje s ljudima Uplifterima iz cijele Hrvatske otvorili su mi neke nove vidike i mislim da ćemo osim spoznaja koje smo stekli kroz edukacije nastaviti surađivati, koristiti nove veze i poznanstva koja su proizišla iz Uplift akademije, a koje će nam koristiti u daljnjem poslovanju. Moram pohvaliti i našu mentoricu Marijanu Robić Šarolić koja nas je cijelo ovo vrijeme tijekom rada na razvoju projekta dizala. Kad god bismo postali skeptični, sumnjičavi, tražili manjkavosti u samoj ideji i projektu, mentorica nas uvjeravala da imamo osmislili odličnu priču, odličan projekt“, ispričao je Erik Lukšić, inače vlasnik agencije za organizaciju sportskih događanja u Istri ISTRun Eat Drink. Ostale članove pobjedničkog tima činili su Maja Čupić, vlasnica brenda Croatyque, Ilija Jurić, vlasnik OPG-a za proizvodnju egzotičnog bilja Tukan Greens i Stiv Kahlina, vlasnik tvrtke za proizvodnju čokolade TAMAN Artisan Chocolates.

Poduzetnici pomažu poduzetnicima

Pobjednički tim osvojio je nagradu od pet tisuća eura, a dr.sc. Maja Brkljačić, rukovoditeljica razvoja poslovanja Algebra LAB-a, dala je svoj osvrt na treću sezonu polaznika, ali i pojasnila što je pobjedničku ideju učinilo – pobjedničkom.

„Moram priznati da su Uplifteri iz godine u godinu sve bolji, prijave su sve kvalitetnije i to rezultira posvećenijim polaznicima koji su jako zainteresirani za program. Sve ideje koje smo čuli na završnom natjecanju su doista bile sjajne, a kod pobjedničkog tima je presudilo to što su imali ideju koja je potrebna svima, odnosno to je nešto s čim se poduzetnici susreću, pogotovo u turizmu i ugostiteljstvu. Imaju vrlo često problem s procesom od ideje do realizacije jer je broj prepreka na putu svega onoga da biste zadovoljili minimalne tehničke uvjete zaista ogroman. Puno ljudi krene sa sjajnim idejama i potrgaju zube na tome prvom tehničkom dijelu. A pobjednički tim je došao s rješenjem za problem jer su vrlo vjerojatno i sami morali prolaziti kroz te stvari. Uz to, sjajno je i što poduzetnici zapravo mogu pomoći drugim poduzetnicima“, kazala je Brkljačić.

Treća sezona Uplift akademije sastojala se od 10 modula: Leadership, Digitalna transformacija: Primjenom modernih tehnologija do poslovnog uspjeha, Design thinking u turizmu, Održivo upravljanje destinacijom, Održivi turizam, Ekonomija doživljaja – budućnost razvoja turizma, Platforme i poslovni modeli temeljeni na internetu stvari (IoT), Četvrta industrijska revolucija i industrija 4.0, Posvećenost rastu i rezultatima, Korisničko putovanje.

Stiže i četvrta sezona projekta Uplift!

Novost u sklopu treće sezone je bio i serijal „Iz prve ruke“. Riječ je o inspirativnim pričama pet uspješnih hrvatskih poduzetnika koji su sa stipendistima podijelili svoje autentične priče. Gosti predavači su bili: Tomo Ricov (direktor agencije Pepermint i direktor Weekend Media Festivala, event manager, poduzetnik, ugostitelj, DJ), Berislav Marszalek, (osnivač i direktor tvrtke Entrio, najpoznatijeg domaćeg ticketing servisa), Dragana Lucija Ratković Aydemir (utemeljiteljica i direktorica Muze, tvrtke za savjetovanje i upravljanje u kulturi i turizmu, povjesničarka umjetnosti, interpretatorica baštine, poduzetnica u kulturi i turizmu), Tamara Babun (vlasnica produkcijske kuće Wolfgang&Dolly, producentica dokumentarne serije „Dulum zemlje“) i Marin Medak (chef, vlasnik kultnog restorana RougeMarin u Zagrebu i Jelsi, focaccerie RougeMarin i mesnice Santoku). Njihova predavanja dostupna su svima zainteresiranima na stranici uplift.hr.

„Doista smo presretni što nas iz godine u godinu Uplifteri uspiju izuti iz cipela svojim idejama i razmišljanjima. Osim što to pokazuje koliko su kao pojedinci inovativni i kreativni, pokazuje i da o turizmu kao strateškoj gospodarskoj grani Hrvatske razmišljaju na potpuno novi i drugačiji način, što nam, sigurna sam, otvara brojne mogućnosti u tom sektoru. Zato me veseli što mogu reći da s nestrpljenjem čekamo vidjeti što nas sve očekuje u četvrtoj sezoni koju već pripremamo. Kako svake godine uvodimo novosti u projekt, pa smo tako u ovoj aktualnoj sezoni osim serijala „Iz prve ruke“ pokrenuli i Uplift akademiju+ namijenjenu lokalnim dužnosnicima i službenicima, tako već sad mogu reći da ćemo u četvrtoj sezoni imati novost koja će biti od velikog poslovnog značaja za naše dosadašnje, ali i buduće Upliftere“, kazala je Gea Kariž, direktorica Mastercarda u Hrvatskoj.

Osim što su dobili jedinstvenu edukaciju usmjerenu baš na potrebe malih poduzetnika u turizmu i ugostiteljstvu te uslužnim djelatnostima, stipendisti su dobili i medijsku promociju za svoje poslovanje, kao i mogućnost dodatne edukacije kroz razne sadržaje predstavljene na stranici uplift.hr. Stranica je dostupna svima, a donosi tematske članke, specijale te pisane i video intervjue s brojnim stručnjacima relevantnima u području edukacije, gospodarstva i turizma.

***

O PROJEKTU UPLIFT I uplift.hr

Uplift je najveća hrvatska platforma usmjerena razvoju poslovanja mikropoduzetnika te malih i srednjih poduzetnika (MMSP) na čijem radu, znanju i inovativnosti počiva većina hrvatskog gospodarstva. Ova platforma osigurava sve potrebno za razvoj poslovanja: inspiraciju, edukaciju, mentorstvo, promociju te pristup relevantnim informacijama. Uplift je osmislio i realizirao Mastercard kao korak prema stvarnom utjecaju i aktivnom iskazivanju odgovornosti prema društvu. Partneri projekta su Algebra, Ekonomski institut, Zagreb i Hrvatska gospodarska komora, a u stvaranju sadržaja sudjeluju i uspješni poduzetnici i konzultanti te drugi partneri iz privatnog i javnog sektora. Kroz multimedijalni sadržaj, pisane i video intervjue, live chatove, ali i tematske članke o digitalizaciji, poduzetništvu i turizmu, Uplift.hr otvara brojna pitanja vezana uz MMSP sektor u Hrvatskoj i želi biti kvalitetan, prepoznat i važan sugovornik u traženju pametnijih, boljih i održivijih odgovora. Pratite nas na Uplift.hr te na Facebooku i Instagramu. Videozapis o projektu pogledajte ovdje.