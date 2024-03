U današnjem ubrzanom načinu života, dom postaje naše sigurno utočište, mjesto gdje tražimo mir, udobnost, ali i izraz naše osobnosti. Prepoznajući tu potrebu, tvrtka Namještaj Mima lansirala je novu image kampanju kojom ističe važnost pravog osjećaja doma. Ova kampanja predstavlja odvažan korak naprijed u predstavljanju brenda koji stavlja kvalitetu, dizajn i funkcionalnost u središte svog djelovanja. Kampanja se fokusira na emocionalnu povezanost koju ljudi imaju sa svojim domom, ističući kako pravilno odabrani namještaj može transformirati bilo koji prostor u pravo utočište. Kroz suradnju s Real grupom, najuspješnijom marketinškom agencijom u Hrvatskoj, tvrtka Namještaj Mima stvorila je snažnu kampanju koja odražava temeljne vrijednosti brenda i misiju tvrtke – transformaciju svakog doma u prostor koji daje osjećaj topline i udobnosti.

Raznovrsnost kolekcija koje nudi Namještaj Mima omogućava svakom pojedincu da pronađe nešto za sebe, bez obzira na estetski ukus ili potrebe prostora. Od minimalističkih komada koji odražavaju suvremenost i čistoću linija, do bogato ukrašenih komada koji pružaju osjećaj topline i tradicije, Namještaj Mima prati globalne trendove, ali i lokalne preferencije. Svaki komad namještaja dizajniran je s misijom ne samo da upotpuni prostor, već i da podigne kvalitetu života onih koji ga koriste. Mima kontinuirano istražuje i integrira najnovije trendove interijera, osiguravajući da je svaki komad namještaja maksimalno funkcionalan. Tvrtka pruža sveobuhvatnu podršku svojim kupcima, od savjetovanja pri odabiru do postprodajnih usluga. S timom stručnjaka koji su uvijek na raspolaganju za pružanje savjeta i preporuka, Namještaj Mima ističe se kao partner koji vas prati na putu do savršenog doma.

Suradnja Namještaja Mima i Real grupe rezultirala je inovativnom kampanjom koja priča o ljepoti i udobnosti doma. Kreativni koncept kampanje osmislio je Maro Pitarević, kreativni direktor Real grupe s ciljem da kampanja bude potpuno drugačija i da se tako stavi naglasak na važnost doma. Iza art directiona kampanje „Pravi osjećaj doma“ stoji Katarina Peter Keleković, Art Director iza koje stoji dugogodišnje iskustvo, a Senior Copywriter kampanje bila je Saša Filipović. Video materijal kampanje možete pogledati na linku.