Sedma svečana dodjela prestižnih nagrada Odabrani proizvod godine za 2024. godinu održana je jučer u zagrebačkom hotelu Westin. Nagrade su rezultat temeljitog istraživanja provedenog među hrvatskim potrošačima, a uz već prepoznatljivi žig Odabranog proizvoda godine, ovaj put kompanije su imale priliku natjecati se i za novi žig - Marka povjerenja godine.

Za Odabrani proizvod godine dodjeljivane su nagrade u osam kategorija. U kategoriji instant kave ovaj je prestižni žig mišljenjem potrošača zaslužila kava brenda Barcaffè, za najbolji pesto umak potrošači su izabrali Barillu, a za dodatke jelima Podravkinu Vegeta Natur liniju proizvoda. Kada je riječ o kategoriji žitarica za doručak, među konkurencijom se izdvojio Čokolino Dark, od kava za van potrošačima je najdraža Petrolova ''Kava na putu“, a od mesnih proizvoda za djecu Cekin Kids.

U kategoriji anatomske obuće najbolji je bio novi proizvod i marka na našem tržištu: Terlik Sabo.

Svim spomenutim proizvodima dodijeljen je žig Odabrani proizvod godine, a za Marku povjerenja godine proglašen je Barcaffè u kategoriji kave, Q Max Petrol u kategoriji motornih goriva i Ariel kao omiljeno sredstvo za pranje rublja.



“Drago nam je što proizvođači prepoznaju upravo naš žig kao najvjerodostojniji za proizvode i brendove u koje ulažu toliko truda. Izrazito smo zadovoljni činjenicom da su vrijednost i transparentnost žiga prepoznali i hrvatski kupci koji su ove godine odlično prihvatili i našu inovaciju u obliku žiga za marku povjerenja. U svakom slučaju, nastavit ćemo autentičnom metodologijom nuditi najbolja istraživanja i žig u koji i kupci i proizvođači mogu vjerovati. Zahvaljujem svim nominiranim proizvodima, trgovinama, markama i čestitam svim pobjednicima što su osvojili povjerenje hrvatskih kupaca. Naš žig ima konkretan učinak i stoga svim dobitnicima toplo savjetujem da ga koriste kada i gdje god je to moguće“, istaknuo je Gregor Gorenc, izvršni direktor licence Product of the year Adria.

Istraživanje za oba žiga provela je nezavisna agencija NIQ na uzorku od 998 potrošača, a ovaj reprezentativan uzorak hrvatske populacije uravnotežen prema spolu, dobi i regiji odabrao je najbolje proizvode po kriterijima inovativnosti proizvoda, atraktivnosti u usporedbi s ostalim proizvodima u kategoriji te namjeri kupnje.

Međunarodna licenca Product of the Year u Hrvatskoj je poznata kao crveni žig, a misija mu je pomoći proizvođačima da potvrde tržišnu vrijednost svojih proizvoda. Značaj ovog žiga leži u činjenici da hrvatskim kupcima već sedmu godinu ulijeva povjerenje kod odabira proizvoda koji su novi na tržištu. Osim proglašenih pobjednika koji su dobili pravo na korištenje žiga Odabrani proizvod godine i Marka povjerenja u razdoblju od 12 mjeseci, svi prijavljeni proizvodi dobivaju na uvid istraživanje koje nosi veliku vrijednost zbog usporedbe s konkurentima, mišljenja kupaca i smjernica za daljnje poboljšanje.

Da Odabrani proizvod godine predstavlja univerzalni i vjerodostojan žig glasa potrošača i izbora te prepoznavanja, gdje su kupci jedini pravi "stručnjaci" kada su u pitanju masovni maloprodajni proizvodi i usluge, govori i brojka da čak 68 posto hrvatskih kupaca ocjenjuje žig Odabranog proizvoda godine boljim od drugih oznaka. S druge strane, čak 33 posto potrošača u Hrvatskoj radije bi odabralo proizvod s tim žigom, čak i u odnosu na svoj uobičajeni proizvod za kupnju.

Istraživanje se provodi jednom godišnje u prosincu i siječnju prema kriterijima relevantnima za robu i usluge široke potrošnje, robne marke ili trgovine, a žigom se nagrađuju proizvođači koji se trude poboljšavati kvalitetu svojih proizvoda.