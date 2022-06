Za usavršavanje u području turizma, hotelijerstva i organizacije događanja odlučila se Lucija Grga koja je svoju karijeru započela u obiteljskoj firmi Galija Turist, a kasnije ju nastavila u restoranu Barrel. Od malih nogu učena je poslu te je do svoje 26-e godine prošla gotova sva područja poslovanja u turizmu. Kada je tražila željeni studij jedan od kriterija bila je i mogućnost razmjene što je Luciju dovelo, ne samo do Zagrebačke škole ekonomije i managementa nego i do Singapura u kojem je provela prekrasna četiri mjeseca studirajući na jednom od najboljih svjetskih fakulteta. Razmjena joj je omogućila i upoznavanje s ovim dijelom svijeta i razumijevanje uspješnih poslovnih modela koji se primjenjuju u jednom od najperspektivnijih svjetskih središta.

„MBA studij je poboljšao moje teorijsko i praktično znanje iz turizma i općenito poslovnog upravljanja, a tijekom studija sam proširila svoju poslovnu mrežu koja mi uvelike pomaže u daljnjem poslovanju. Usavršila sam svoje komunikacijske vještine, otvorila se timskom radu te naučila kako voditi svoj radni tim.“ – ističe Lucija.

Od kako je upisala MBA program Zagrebačke škole ekonomije i managementa Luciji su se otvorile brojne mogućnosti za posao i u drugim organizacijama čime su porasli njezini prihodi. Tijekom studija Lucija je dobila i prinovu što je uz veliko veselje zahtijevalo i dobru organizaciju studentskih, poslovnih i obiteljskih obveza.

„Sva muka i trud kroz koju sam prolazila ipak je značila da nešto dobro radim, a to „dobro“ je na kraju ispalo savršeno. Najvažnije je da žena uzme i vrijeme za sebe pa iako i onih pola sata kad dijete zaspe. Ne mogu reći da nisam bila pod stresom, ali mogu reći da se isplatilo jer sam u tom periodu imala veliku pomoć od strane svojih bližnjih i mentorice Matee Hanžek.“ – ističe Lucija.

Znanja stečena na MBA studiju, kako na ZŠEM-u tako i u Singapuru, primjenjiva su i koriste Luciji u daljnjem razvoju obiteljskog poslovanja koje se konstantno širi. Planiran je i veliki projekt koji zahtijeva angažman osoba s višegodišnjim iskustvom te reorganizaciju cjelokupnog poslovanja u skladu s promjenama u poslovnom okruženju. Ispred Lucije su izazovni projekti koje s nestrpljenjem čeka i veseli se njihovoj realizaciji.

