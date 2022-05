Sve češće i češće suočeni smo s vijestima o klimatskim promjenama i načinima na koji ljudi uništavaju planet tolikom brzinom da se nitko od nas ne osjeća nimalo ugodno. No, ako ste dio populacije koji ne želi dići ruke od svega i želi svojim doprinosom bar malo popraviti stvari, vjerujemo da već odavno reciklirate, izbjegavate plastiku, trudite se udahnuti novi život stvarima i dajete svoj doprinos gdje god možete. No što je s transportom? Jeste li ovisni o komociji koju vam pruža osobni automobil ili želite isprobati način prijevoza koji ne šteti toliko prirodi, a vama omogućuje barem malo zdraviji život od onog kakav biste imali da sjedite u automobilu ili u autobusu na putu do posla? Ovaj tip prijevoza ima minimalan utjecaj na okoliš, a ujedno vam omogućuje i brzo kretanje po gradu. Dakako, riječ je o električnom romobilu.

Koje su prednosti električnog romobila?

Električni romobili iz dana u dan sve su popularniji i sve češće se viđaju po ulicama gradova diljem Hrvatske te čak postaju neizostavan dio modernog gradskog prijevoza.

Njihov utjecaj na okoliš vrlo je malen jer ne ispuštaju emisije plinova, rade na baterije i daju svoj doprinos smanjenju loše kvalitete zraka.

Lagani su i prijenosni te zbog toga izrazito praktični. U nekoliko minuta svoj električni romobil sklopit ćete i rasklopiti, a prostor koji će zauzeti zaista je malen. Te njegove kvalitete najviše cijene oni koji znaju kako je teško tražiti parkirno mjesto kojeg nikad nema kad vam treba i kako je to, baš onda kad vam se najviše žuri, stajati u koloni u prometnom čepu.

Cijena i trošak posjedovanja električnog romobila zanemarivi su u usporedbi s osobnim automobilom, a uz sve različite brendove i modele koji su danas dostupni na tržištu, možete pronaći električni romobil koji će odgovarati baš svakoj potrebi i financijskim mogućnostima.

Potraga za ekološki najprihvatljivijim načinima prijevoza i želja za smanjenjem emisija iz godine u godinu motiviraju sve veći broj ljudi da nešto poduzmu te stoga ne čudi što na području transporta električni romobili preuzimaju glavnu riječ. Nisu idealno rješenje za svaku situaciju jer su neprikladni za vožnju po lošem vremenu, ali svakako imaju dobar utjecaj na zaštitu okoliša.

Osim s borbom za zaštitu okoliša, suočeni smo sve više s još jednim problemom, a to je odupiranje sjedilačkom načinu života. Mnogo nas radi u uredima ili obavljamo poslove tijekom kojih većinom sjedimo, a putem do tog istog posla sjedimo u automobilima, autobusima, vlakovima, tramvajima. Sve navedeno znači da više od dvije trećine dana provedemo bez fizičke aktivnosti. Zašto onda ne iskoristiti još jednu prednost koju nam pruža električni romobil, a to je pokretanje tijela. Naravno, on nije zamjena za tjelovježbu, ali sam čin zamjene sjedenja u transportnom sredstvu s ovim romobilom činit će vam dobro. Provest ćete vrijeme na zraku, aktivirati trup i poboljšati balans.

Vožnja električnog bicikla na otvorenom, koja čak uključuje i vožnju kroz parkove, može vam omogućiti da smireniji dolazite onamo kamo idete, a održavanje ravnoteže na romobilu, što i nije tako teško, ipak će aktivirati vaše mišiće koji omogućavaju da budete uspravni. Poboljšat ćete i koordinaciju pokreta.

Kako odabrati novi električni romobil?

Ako vas brine kako odabrati i kupiti svoj novi električni romobil koji će biti pouzdan i adekvatan, znajte da kupnja nije toliko komplicirana. Prvo ćete razmisliti o namjeni. Postoje romobili koji su sklopivi, a ima i onih koji to nisu, potom ćete razmisliti za što ga namjeravate koristiti i koje udaljenosti kanite na njemu prelaziti jer će o tome ovisiti vrsta guma i baterija.

Većina električnih romobila može se sklopiti zbog čega ćete ga lagano prenijeti i spremiti. Ako ste ograničeni s prostorom za spremanje ili ga morate ostaviti bez nadzora i pritom riskirati potencijalnu krađu, savjetujemo vam da bude sklopiv. Ako ga ne morate nositi i imate dovoljno mjesta da ga ostavite na sigurnom kad nije u uporabi, odgovarat će vam i električni romobil koji se ne može sklopiti.

Na to koliko će biti ugodna vaša vožnja na romobilu utječu mnogi faktori. Neki od njih su vrsta i veličina kotača, ovjes, njegova težina, širina gazišta i upravljača, no krenimo prvo od guma. Ako ćete voziti električni romobil prilikom odlaska na posao, i to po ravnim površinama, onda će vas zadovoljiti romobil s čvrstim gumama koji nema ovjes, a ako ćete voziti po neravnom terenu, odaberite onaj s pneumatskim gumama i ovjesom. Također, ako imate koju kilu više, pametan je odabir romobil s mekanim gumama i ovjesom te sa širom površinom gazišta kako biste bili stabilniji.

Gdje kupiti električni romobil?

Prilikom odabira novog električnog romobila, uz sve navedeno, obratite pozornost i na marku proizvođača. Danas možda i možemo u ponudi neprovjerenih internetskih trgovina naići na jeftine električne romobile bez oznake marke, no naš je savjet da ih izbjegavate jer takvi romobili mogu biti upitne kvalitete, mogu imati neispitane komponente, čak i biti opasni za vožnju. Ako vam se ipak posreći pa naiđete na primjerak koji je sasvim u redu i odgovara vašim potrebama, pitanje je koliko će popravak biti jednostavan, dijelovi dostupni te postoji li garancija.

Ta gdje ga onda kupiti, pitate se? Pogledajte ponudu webshopa Mall.hr, u čijoj ćete ponudi pronaći velik izbor električnih romobila raznih performansi. Kupnja je jednostavna, brza i sigurna, na kupnje iznad 1500 kn imate mogućnost plaćanja na rate, a mnogo je i opcija dostave i preuzimanja. Segway, Xiaomi, Narex, Trevi – samo su neki od brendova koje ćete pronaći u toj internetskoj trgovini.