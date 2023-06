Ulaskom u sezonu raznih svečanosti velika je mogućnost da vas trenutno zovu svugdje i da ćete u nadolazećim tjednima i mjesecima biti gost na čitavom nizu najrazličitijih posebnih prigoda. Možda ste kum/kuma na krstitkama, prvoj pričesti ili krizmi, slavite nečiji rođendan ili diplomu, spremate se u svatove u kojima imate određenu ulogu ili ste ondje kao bilo koji drugi gost… Ulaskom u <a href="https://croatianmint.hr/kategorija-proizvoda/darovi/"><strong>sezonu raznih svečanosti</strong></a> velika je mogućnost da vas trenutno zovu svugdje i da ćete u nadolazećim tjednima i mjesecima biti gost na čitavom nizu najrazličitijih posebnih prigoda. Možda ste kum/kuma na krstitkama, prvoj pričesti ili krizmi, slavite nečiji rođendan ili diplomu, spremate se u svatove u kojima imate određenu ulogu ili ste ondje kao bilo koji drugi gost… <a>Sve ove svečanosti jedinstvena su prilika za okupljanje obitelji i prijatelja i slavlje dragocjenih zajedničkih trenutaka, no s druge strane nameću se i kao svojevrsna obaveza, jer u našu se kulturu ipak ukorijenio i <strong>ritual darivanja</strong>.</a>

Bilo da su u pitanju krstitke, prve pričesti ili krizme, nigdje ne dolazimo praznih ruku. Svojim izborom poklona želimo pokazati da nam je stalo i osobi koju darujemo ostaviti trajnu uspomenu koja će ju uvijek podsjećati na taj svečani trenutak u njenom životu.

A ima li što trajnije i dugoročno pamtljivo od zlatnika i srebrnjaka, te zlatnih i srebrnih medalja, koji su dio naše tradicije darivanja već desetljećima? Iako vam se možda jedno vrijeme činilo da su ispali iz mode i da su primat u darivanju preuzele neke druge materijalne stvari, oni su oduvijek imali svoju publiku, a u zadnjih nekoliko godina šira im se populacija ponovno okreće i prepoznaje ih kao optimalan poklon.

Više je razloga za to, počevši od činjenice da simbolizirajuuistinuvrijedan i trajan znak pažnje u vremenima u kojima je sve brzo prolazno i još brže potrošno, preko toga da su praktičan izbor u trenucima kada želite darivati osobu zlatom i srebrom, no primjerice niste sigurni hoćete li s određenim komadom nakita pogoditi njen ukus, pa do modernog dizajna s kojim ovi trajni pokloni dolaze i zbog kojeg djeluju suvremenije i poželjnije no ikad.

Adresa koja će vam riješiti većinu dilema glede izbora poklona za svečanosti je Hrvatska kovnica novca, koja uz optjecajni novac proizvodi i investicijske zlatnike i srebrnjake, kao i zlatne i srebrne medalje. Oni će vas već na prvu osvojiti – ili barem zaintrigirati – svojim dizajnom, koji je beskompromisno moderan, ukusan i naposljetku prigodan za posebne prilike.

Zlatnici, srebrnjaci i medalje Hrvatske kovnice novca, na kojima su svoj dizajnerski potpis ostavili poznati hrvatski kipari, pokrivaju sve kategorije: rođenja i rođendane, krštenja, prve pričesti i krizme, vjenčanja, diplome i uspjehe u školi. Svaka od ovih kategorija ima svoje prigodne motive, koji su ili vezani uz prigodu ili slave kultne ličnosti, lokalitete i događanja iz hrvatske povijesti.

Usluga ne bi bila potpuna bez mogućnosti personalizacije: srebrne medalje „Križ“ i „Dan“ tako je moguće gravirati željenom porukom i darivati ove unikate za različite kršćanske prigode.

Nadolazeće svečanosti u vašim životima idealna su prilika za ostavljanje trajnog traga i stvaranje vječnih uspomena. Učiniti to možete u web trgovini Hrvatske kovnice novca i na sljedećim prodajnim mjestima.