Pčele su nam svima poznate kao insekti koji proizvode najslađu prirodnu namirnicu – med. No, mnogi nisu svjesni da su medonosne pčele tek mali postotak od preko 20 tisuća poznatih vrsta pčela. Zapravo, najveći postotak tih životinjica spada u kategoriju solitarnih pčela, koje se ne roje, nemaju maticu ni radilice, te sve rade same. Osim toga, one ne rade košnice, već žive u malim gnijezdima koje rade same na drvenim površinama poput daski i kuća te ih pregrađuju blatom, zbog čega se često nazivaju i „pčele zidarice“. Tu dolazi do problema jer zbog urbanizacije i primjene novih vrsta građevinskih materijala one gube svoja staništa te im broj jedinki opada diljem svijeta.

Unatoč tome što ne proizvode med, solitarne pčele ključan su element u oprašivanju biljaka. Jedna ženka solitarne pčele dnevno može oprašiti jednaku količinu voćki kao i 120 jedinki radilica pčela medarica. Na primjer, za oprašivanje jednog hektara voćnjaka potrebno je 500 solitarnih pčela, dok je medonosnih potrebno čak tri košnice medarica s ukupno 60 tisuća radilica. Upravo zbog svoje učinkovitosti je ključno da se što više ljudi aktivira u njihovoj zaštiti jer o solitarnim pčelama ovise cijeli ekosustavi gradova, ali i mnogobrojni usjevi koje konzumiramo.

Donosimo pet jednostavnih savjeta s kojima možete pomoći svojim pčelinjim susjedima u preživljavanju, ali im i uljepšati svakodnevnicu:

Na balkon zasadite biljke koje pčelice vole – lavanda, ružmarin, metvica i peršin su biljke koje pčele vole posjećivati zbog hrane. Njihovom sadnjom osim što ih hranite, dobivate i izvrsne začine s kojima možete obogatiti svoja jela. Napravite hotel za pčele – ­broj solitarnih pčela je u padu zbog ljudskog utjecaja, zbog čega im je potrebna naša pomoć. Upute za gradnju hotela možete preuzeti ovdje. Vodite računa da pčelice moraju piti, pa im blizu hotela postavite i posudicu s vodom. Podržite lokalne pčelare – pčelari su ključan faktor u održavanju broja jedinki i kvalitete njihovog života. Zbog toga umjesto kupovine meda velikog proizvođača, obratite se lokalnom OPG-u koji brine o održavanju njihovih ekosustava. Pazite na svoje osobne emisije štetnih plinova – zagađenje zraka smanjuje stopu oprašivanja za čak 31 posto. Ako bi svaki pojedinac vodio računa da svojim aktivnostima stvara što manje emisije, pomogli bi pčelama da što učinkovitije rade ono u čemu su najbolje – oprašuju. Izračunajte svoj otisak na UN kalkulatoru i saznajte kako možete smanjiti svoje emisije. Širite pozitivne poruke – podijelite informacije o važnosti solitarnih pčela s prijateljima, obitelji i poznanicima, kao i o koracima koje mogu poduzeti kako bi podržali njihov opstanak. Potaknite druge da stvaraju održavaju njihova staništa i budu svjesni svojeg utjecaja na pčelinje zajednice.

Svjetski dan pčela obilježava se i u A1 Hrvatska, koja je prije godinu dana u partnerstvu s tvrtkom Go2Digital pokrenula edukativnu platformu GigaBEEtno, na kojoj možete saznati još više informacija o pčelama, skinuti upute za izgradnju vlastitog hotela i naučiti o ovim životinjama od vodećeg stručnjaka za pčele prof. Nikole Kezića. U okviru projekta postavljeni su hoteli za pčele diljem Zagreba i Medvednice, a u planu je skora gradnja novih. Pratite projekt, napravite neke korake i sami – uz zajednički rad možemo zadržati korisno zujanje u našim gradovima.