Podravka je u danskom Kopenhagenu osvojila dvije vrijedne nagrade za svoj projekt Superfoodchef-AI, projekt koji je iznjedrio asistenta za nutritivno uravnoteženu prehranu. Native Advertising Institute, koji dodjeljuje nagrade najboljima u native oglašavanju na svjetskoj razini, prepoznao je važnost ovog projekta u dvije kategorije: Best Use of Artificial Intelligence i Best Native Advertising Strategy te je SuperfoodChef-AI-u dodijelio dva srebra. SuperfoodChef-AI, koji je Podravka razvila u suradnji s agencijom 01 Content & Technology - C3 Croatia i Infobipom, dokaz je kako i tradicionalna industrija poput prehrambene prisvaja nove, moderne alate, ide u korak s vremenom, prepoznaje potencijalne prilike i utire put daljnjem napretku.

Nagrade je u Kopenhagenu preuzela Ksenija Latković Kozarac, direktorica Digitalnih komunikacija u Podravki. "Izuzetno sam ponosna što sam imala priliku podijeliti pozornicu sa svjetskim stručnjacima i aktivno sudjelovati na konferenciji koja djeluje izvan okvira klasičnih medijskih kampanja. Našim inovativnim projektom SuperfoodChef-AI Podravka i Coolinarika ponovno su se dokazale kao predvodnice trendova, posebno u polju digitalnog marketinga i načinu na koji kroz nove tehnologije prepoznajemo i odgovaramo na potrebe naših korisnika“, rekla je Ksenija Latković Kozarac koja je održala i predavanje u sklopu Native Advertising Days konferencije.

Govorila je o načinu na koji je Coolinarika prigrlila umjetnu inteligenciju i korisničko iskustvo podigla na višu razinu. Istaknula je kako je implementacija SuperfoodChef-AI-a značajno unaprijedila interakciju s korisnicima, omogućujući im personalizirana iskustva i relevantne sadržaje koji zadovoljavaju njihove specifične potrebe i preferencije.

SuperfoodChef-AI je prvi AI asistent u prehrambenoj industriji u regiji, razvijen kako bi korisnicima omogućio personalizirane preporuke recepata na temelju njihovih preferencija, prehrambenih navika i dostupnih namirnica. Ovaj napredni alat koristi umjetnu inteligenciju za analizu i prepoznavanje obrazaca u korisničkim podacima, pružajući optimalna rješenja za svakodnevnu prehranu. Projekt je rezultat strateške suradnje između Podravke, Coolinarike, 01 Content & Technology - C3 Croatia i Infobipa, čime se Podravka istaknula kao lider u digitalnim inovacijama.

Nagrade koje je Podravka primila dodijeljene su na Native Advertising Days, najvećoj globalnoj konferenciji vezanoj uz native oglašavanje. U sklopu nje svake se godine nagrađuju najbolji iz svijeta native oglašavanja, a Podravka je primitkom ova dva srebra stala uz bok nekim od najpoznatijih svjetskih brendova i kompanija.

