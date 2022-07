Odaberite provjerene ponuđače

Bez obzira na to da li putujete sami, s prijateljima ili s obitelji, pronalaženje jeftinog leta može biti odlučujući trenutak vašeg putovanja. Uostalom, ako je vaš let preskup, vjerojatno ćete stalno odgađati putovanje, a na kraju možda i sasvim odustati od neke destinacije. Uz to, uz gomilu različitih web stranica koje su prepune različitih, često i sumnjivo dobrih ponuda, te zrakoplovnih prijevoznika koji se na brojne načine natječu s konkurencijom, važno je da ste oprezni kako ne biste postali žrtva prijevare. Iako posebne promocije, pogrešno objavljene cijene zrakoplovnih karata i snižavanja cijena djeluju primamljivo, važno je provjeriti svaki detalj kako biste bili sigurni da vas na dan putovanja na aerodromu neće dočekati neugodno iznenađenje.

Prvo što biste trebali uzeti u obzir je to da nema posebne provjerene formule za pronalaženje jeftinog leta. Iako na internetu postoje tisuće stranica koje tvrde da znaju provjereni način s kojim ćete svaki put uspjeti rezervirati najjeftiniju kartu, često se radi o prijevarama koje će vas odvesti na krivi put. Zato je za početak najbolje odabrati provjerenu stranicu kao što je eSky.hr. Prednost provjerenih ponuđača je i u tome što na jednom mjestu možete rezervirati i smještaj, prijevoz, pa čak i različite vrste putnog osiguranja na istom mjestu, a uz to dobiti i dodatne popuste.

Ignorirajte neprovjerene mitove

Također, kad krenete s pretraživanjem, nemojte se oslanjati na neke sasvim neprovjerene i lažne mitove koji kruže po internetu. Tako nije istina da je jeftinije kupiti zrakoplovnu kartu utorkom ili bilo kojim određenim danom u tjednu. Isto vrijedi i za inkognito pretraživanje web stranica sa zrakoplovnim kartama. Zrakoplovni prijevoznici koriste naprednu tehnologiju i algoritme za određivanje cijena i postavljanje ponuda koji se oslanjaju na doba godine, potražnju putnika, vrijeme, velika događanja poput festivala, cijene goriva, cijene konkurencije i još mnogo toga. Zbog toga je nemoguće prevariti sustav i samostalno predvidjeti sve faktore.

Budite fleksibilni

Ono što možete predvidjeti su općepoznati termini kad su zrakoplovne karte u pravilu skuplje. Tako možete očekivati više cijene ako odlučite putovati za Božić, Novu godinu ili Uskrs. Također, kolovoz je mjesec kad zbog povoljnog vremena i praznika veliki broj ljudi putuje te su cijene posljedično više. Dakle, ako želite krenuti na put baš onda kada putuje većina ljudi, budite spremni na to da će vas vaša zrakoplovna karta stajati više. Umjesto toga pokušajte biti nešto fleksibilniji što se tiče datuma. Ako je vaša destinacija iz snova najpopularnija tijekom ljeta, posjetite ju na proljeće ili tijekom jeseni kad će ju posjećivati manje ljudi te će i zrakoplovne karte biti jeftinije. Letovi izvan sezone su odličan način za snižavanje troškova zrakoplovnih karata. Zato iskoristite alternativne datume i zapamtite da je veća vjerojatnost da naiđete na jeftiniju zrakoplovnu kartu ako ste fleksibilniji što se tiče samog datuma putovanja. Isprobajte ove savjete na primjeru slavnog New Yorka i uvjerite se koliko vam fleksibilnost prilikom planiranja putovanja može uštedjeti novac i rasteretiti budžet. Kliknite na poveznicu https://www.esky.hr/avio-karte/0/0/ci/nyc/new-york i bacite se u potragu. Uz fleksibilnost i malo sreće, možete pronaći svoj termin iz snova po nevjerojatnoj cijeni, a uz to i uštedjeti na cijenama smještaja, prijevoza i osiguranja!