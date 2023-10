TRODNEVNIM SPEKTAKLOM ZAVRŠIO SPLITSKI FESTIVAL JEDRENJA / Pobjednik Viške regate brod All For One, a titula najbržeg pripala je Polet Furiosu

Akvatoriji Splitskog, Bračkog, Hvarskog i Viškog kanala te luke Vis ovaj vikend bili su kulisa najprestižnijeg krstaškog jedriličarskog spektakl u Hrvatskoj