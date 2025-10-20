BRZO I UKUSNO /

PIK Slow cooked selection: Nezaboravni okusi bez dugog čekanja

Foto: Pik

Trgana junetina, trgana svinjetina, rebarca i buncek u PIK Vrbovcu se pripremaju satima kako bi kod vas bili gotovi u minutama.

20.10.2025.
13:11
Pik

U PIK Vrbovcu znaju da kvalitetan obrok zahtijeva vrijeme. Zato se proizvodi iz linije PIK Slow cooked selection: trgana junetina, trgana svinjetina, rebarca i buncek, pripremaju satima, kako bi kod vas bili gotovi za 30-45 minuta.

Foto: Pik

Današnja užurbana svakodnevnica ne ostavlja nam previše prostora za dugotrajno kuhanje, ali to ne znači da ne možemo uživati u domaćem i ukusnom obroku. PIK Slow cooked selection spaja oboje: tradiciju, kvalitetu, okus te praktičnost modernog  života.

Foto: Pik

Zahvaljujući pažljivoj i sporoj termičkoj obradi, Pulled Pork, Pulled Beef, Spare Ribs i Pork Knuckle dolaze potpuno pripremljeni. Potrebno ih je samo ubaciti u pećnicu i slijediti jednostavne upute na pakiranju. Na vašem stolu začas će se naći jelo izvrsne arome i savršene mekoće mesa.

Foto: Pik

Bez obzira pripremate li ručak za obitelj, prijatelje ili tražite ukusan obrok za sebe, PIK Slow cooked selection omogućava vrhunski gurmanski užitak, bez puno truda i vremena provedenog u kuhinji.

