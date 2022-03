I Banderas i Penelope slove za kućne glumce slavnog španjolskog redatelja Pedra Almodovara, više puta ih je angažirao u istom filmu, nijednom u glavnim ulogama zajedno. Prvi put su se pojavili pred kamerama u filmu „Putnici ljubavnici“, a drugi put u filmu „Tuga i slava“, gdje je Cruz igrala majku mlađeg Banderasovog lika, tako da nisu podijelili ekran.

Ovoga puta ih nije udružio Almodovar ili neki drugi španjolski redatelj već Argentinci Mariano Cohn i Gastón Duprat u filmu „Ego protvi ega“ („Competencia oficial“), pridruživši im i Oscara Martineza. Svjetska premijera održana je na filmskom festivalu u Veneciji i bio je dobro primljen od publike.

Film je komedija, i to satirična. Priča počinje kada 80-godišnji milijarder želi ostaiti neki trag iza sebe kao svoje nasljeđe pa odluči snimiti film. S obzirom da želi vrhunski film, angažira i vrhunsku ekipu. Za redateljicu angažira Lolu Cuevas (Penelope Cruz), a glavne uloge su Hollywoodski miljenik Félix Rivero (Antonio Banderas) i radikalni kazališni glumac Iván Torres (Oscar Martínez). Obojica su neizmjerno talentirani i toga svjesni, možda ih upravo to sprječava da surađuju. Kako se snimanje filma približava Lola im zadaje serije sve maštovitijih izazova u nadi da će ih to naučiti poniznosti i mirnoj suradnji.

„Offical Competition“ je film o snimanju filma koji samog sebe ne shvaća previše ozbiljno te dopušta zbijanje šala na svačiji račun. U njemu Penelope nosi komične riđe kovrče te se sigurno dobro zabavila oponašajući manire velikih autora s kojima je do sad surađivala.

Režiju potpisuju Mariano Cohn i Gastón Duprat, koji su zajedno sa Andrés Duprat napisali scenarij. A zvijezde filma, Cruz Banderas i Martínez stoje kao izvršni producenti.

U kinima od 24.03.

GLUMCI: Penelope Cruz, Antonio Banderas i Oscar Martínez

REŽIJA: Mariano Cohn i Gastón Duprat

SCENARIJ: Mariano Cohn, Gastón Duprat I Andrés Duprat

PRODUCENTI: Jaume Roures

IZVRŠNI PRODUCENTI: Penelope Cruz, Antonio Banderas i Oscar Martínez

ŽANR: Komedija/drama

DISTRIBUCIJA: Editus d.o.o.