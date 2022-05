Postavljanje šatora u prirodi dijelom je znanost, a dijelom umjetnost. Treba znati odabrati savršenu lokaciju ili mjesto na kojem će se boraviti nekoliko dana, predvidjeti što će se dogoditi kada dođe do nevremena, ali i bez stresa i žurbe sastaviti šator, pravilno spojiti njegove dijelove i rasporediti tko, gdje i na koji način će spavati u njemu, a da svima bude ugodno i da svi budu zadovoljni.

Svaki kampist će u svoje ime reći što spada pod ispravno postavljanje šatora, jer smo svi mi ljudi različiti – neki vole kampirati ljeti a neki za vrijeme hladnijih mjeseci, neki vole biti sami u prirodi a neki u društvu, neki nose milijun različitih stvari sa sobom a neki samo najosnovnije…

No, postoje faktori o kojima bi svi kampisti trebali razmišljati prilikom postavljanja svojeg privremenog doma u na otvorenom.

Zahvaljujući iskustvu mnogih vještih planinara i vrsnih kampista otkrivamo tri najuobičajenije pogreške zbog kojih bi vam život u prirodi mogao postati neprivlačan.

Ne postavljajte šator na udubljenoj lokaciji

Ljudi koji nikada nisu kampirali često imaju isključivo romantičnu sliku o boravku pod vedrim nebom. Savršeno zajedništvo s prirodom, buđenje uz pjev ptica, obiteljska sreća i zajedništvo… No, da bi se ti čarobni trenuci uistinu doživjeli treba prvo proći test podizanja šatora.

Imati kvalitetan šator, vreću za spavanje, madrac na napuhavanje ili bilo kakvu drugu podlogu za spavanje je važna stavka, ali ne i važnije od pronalaska prikladnog tla. Većina ljudi će tražiti podlogu bez kamenja, granja ili korijenja i koje je ravna.

Međutim, poželjno je pronaći parcelu koja je na laganoj uzvisini kako dugotrajniji prolom kiše ne bi stvorio bazen oko vašeg šatora. Ne morate se bojati da ćete se smočiti dok se skrivate od kiše, jer su šatori za kampiranje izrađeni od vodonepropusnog materijala s kojeg kapljice samo skliznu na tlo.

Nabavite šator koji je dovoljno velik za sve

Bez sumnje, šatori za kampiranje su ključni dijelovi opreme bez kojih se ne ide u avanturu u prirodi. Samo oni željni robinzonskog ugođaja će se usuditi spavati ispod ili na drvetu. Uostalom, svima nam je želja da privremen život u prirodi prođe što ugodnije i zabavnije, da nam ostane u najboljem sjećanju. I baš zato je važno na kampiranje ponijeti šator u koji ćete stati svi, a da se ne stiskate kao sardine u konzervi.

Nije teško odrediti veličinu šatora koja odgovara vašim potrebama. Najprije uzmite u obzir prosječan prostor koji je potreban osobi – standardna širina vreća za spavanje je oko 60 cm, što znači da vam je šator dimenzije 150 cm x 200 cm idealan za dvije osobe. Manji šatori (oni za dvije ili tri osobe) najčešće su visine do 125 cm, dok oni veći (obiteljski koji mogu primiti i do osam ljudi) mogu biti visoki i do 200 cm.

Budite svjesni sunčeve moći

Treća stvar na koju ljudi često zaborave prilikom odabira mjesta za kampiranje – je pogledati prema gore. Temeljno će pregledati tlo i maknuti svaku opasnost ili prijetnju ugodnom, opuštajućem i sigurnom boravku u prirodi. No, rijetki će pogledati i iznad šatora, to jest krošnje drveta za pčelinjim košnicama, trulim granama ili gnijezdima koji mogu pasti na šator, te kolika je mogućnost prirodnog hlada.

Iako je moderna oprema za kampiranje izrađena od vrhunske tehnologije koja odbija UV zrake, ostavljanje šatora na izravnoj sunčevoj svjetlosti može dodati i do 10°C stupnjeva njegovoj unutrašnjosti.

Nitko ne želi da ga, nakon povratka s cjelodnevnog pješačenja ili kupanja na plaži, dočeka sauna u šatoru. Trebat će puno vremena da se ta nepodnošljiva količina topline spusti na normalu, stoga je pametnije birati mjesto u blizini neke izbočine, male stijene ili visokog drveća koji će stvoriti prirodan hlad.

Doduše, kampirate li zimi, zgodno je šator namjestiti upravo na sunčanom mjestu jer će vam, uz toplinu, dobro doći i koji sat više dnevne svjetlosti. Ljepše je kuhati, čitati knjigu ili igrati društvenu igru na danjem svjetlu nego uz naglavnu lampu, zar ne?

Sada kada znate na što treba obratiti pažnju prilikom dolaska na lokaciju, sve što trebate su dobra volja i vrhunska oprema za kampiranje koju ćete pronaći u Hervisu, omiljenoj trgovini sportaša, planinara i kampista. I iznad svega, zabavite se jer kampiranje je izvrstan način da otkrijete nova mjesta i provedete slobodno vrijeme prijateljima i obitelji.