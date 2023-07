Omiljeni shopping centar u Zagrebu pokrenuo je kampanju "Zaplovi u čistu ljetnu uživanciju" s ciljem podizanja svijesti o važnosti recikliranja i poticanja odgovornog ponašanja na plažama Jadrana, a tim je povodom postavljena i velika skulptura kita za recikliranje plastičnih boca.

Plaže u Hrvatskoj iz godine u godinu posjećuje sve veći broj kupača. Iako je to dobro za domaći turizam i gospodarstvo, posljedice na okoliš vidljive su svakodnevno i to kroz ambalažu, opuške, odbačene luftiće, igračke pa čak i odjeću koja ostaje na plažama i narušava ekosustav obale. Najpopularniji shopping centar u regiji, zagrebački Arena Centar, zato je ovog ljeta pokrenuo veliku društveno-odgovornu kampanju „Zaplovi u čistu ljetnu uživanciju“ koja za cilj ima educirati, podizati svijest te pomoći graditi bolje navike kroz osvještavanje odgovornosti koja počiva na svim posjetiteljima plaža na Jadranu.

Problem otpada nije lako riješiti, no svi možemo doprinijeti na način da svatko jednostavno počisti za sobom. Ovim projektom želi se komunicirati upravo prema onim građanima koji se za svoj godišnji odmor pripremaju kupovinom u Arena Centru, kako bi ih prije polaska na more podsjetili na to koliko je jednostavno ponašati se odgovorno tijekom boravka na plaži.

Za ljepše plaže, bez ambalaže

Ako želimo biti dobar primjer drugima, moramo krenuti od sebe. Arena Centar je zato napravio prvi korak kako bi svojim kupcima pomogao da učine pravu stvar. Pritom je važno da na zabavan način važnost brige o okolišu približimo i najmlađima. Dobre navike grade se od malih nogu, i zato je važno djeci pokazati kako ispravno postupiti prema prirodi i okolini u kojoj borave. Tako će kod info pulta Arena Centra, sve do kraja srpnja, posjetitelje dočekati i uveseljavati velika skulptura Kita!

Veseli Kit neće proći nezamijećeno i sigurno će animirati djecu i odrasle. Skulptura Kita je zapravo poseban spremnik, odnosno kontejner za plastiku, a posjetitelje se poziva da u njega ubace plastične boce koje koriste za vrijeme boravka u centru. Boce se neće samo prikupljati i odložiti na reciklažno dvorište, već će se skladištiti sve do zime kada će se iskoristiti za izradu dekoracija.

A tu je i nagradno darivanje!

Pored skulpture, posjetitelje će kod glavnog ulaza zateći prava mala morska oaza gdje, uz predočenje računa iznad 40 €, imaju priliku sudjelovati u zabavnom nagradnom darivanju i to na jedinstven način - da upravljaju veselim kitom koji čisti more. Sve sudionike očekuju atraktivne nagrade Arena Centra i zakupaca.

Uz više od 200 trgovina najboljih brendova, Arena Centar čini idealnu shopping destinaciju u kojoj cijela obitelj može pronaći sve što je potrebno za savršeni ljetni odmor. Osim kupovine, zahvaljujući ovome projektu, sada svatko u centru može naučiti nešto novo i dati svoj doprinos za čišće plaže, a sve to uz osvajanje primamljivih nagrada. Radno vrijeme Arena Centra tijekom srpnja i kolovoza bit će od ponedjeljka do subote od 9 do 21 sat.

Dolaskom u Arena Centar svatko može biti dio pozitivnih promjena koje čuvaju okoliš, plaže i more. Arena Centar već godinama uspješno provodi svoju društveno odgovornu politiku koja se sastoji od tri stupa: edukacije, pomoći društvu i ekologije, pod sloganom „Zajedno“ ističući na taj način svoju povezanost sa zajednicom u kojoj djeluje.. Više o društvenom odgovornim aktivnostima Arena Centar možete pročitati na njihovim Internet stranicama.