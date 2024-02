Dubravka Lubina diplomirana je inženjerka geodezije i vlasnica tvrtke Plan 360 koja se bavi – pazite sad – izradom karata. Nije to baš toliko često zanimanje što je bio i razlog više zašto smo htjeli čuti sve o njezinom poslu. Svakako, prvi povod je to što je Dubravka ujedno i Uplifterica treće sezone. No krenimo redom.

„Rodila sam se u Osijeku gdje sam završila osnovnu školu i opću gimnaziju. Nakon toga sam upisala Geodetski fakultet u Zagrebu i od tada živim u Zagrebu, s jednim kratkim (ali slatkim) prekidom kada sam se na nešto više od 2 godine preselila u Zadar“, otkriva nam za sam početak Dubravka. Ne može odmah ne pitati otkud kartografija?

Posao koji dopušta kreativnost

„Iskreno, kad sam upisala Geodetski fakultet nisam ni slutila gdje će me odvesti i koje su sve mogućnosti. Na posljednjim godinama studija birao se smjer i tada sam se odlučila za smjer Kartografije i fotogrametrije. Moj prvi posao bio je vezan za poslove izrade vojnih karata te se znanje u kartografiji kroz daljnje radno iskustvo nadograđivalo“, otkriva pa dodaje da su je uvijek veselili poslovi iza kojih ostavlja neki produkt i u kojima može pokazati kreativnost, a tako je i s kartama jer joj je svaka novi izazov i veselje. Gotovo neminovno je da uz kartografiju ide i ljubav prema putovanjima pa nije ništa drugačije ni kod Dubravke. Putuje, kaže, otkad je bila dijete kad je s obitelji išla na skijanje, ljetovanje i izlete u regiji.

Pet kratkih pitanja za Dubravku Lubinu:

Moj najveći poslovni izazov je… ostati smirena i u situacijama kada u poslovanju ili projektima ne ide sve po planu, raditi sa strasti, ali i biti racionalna u procjenama

Najveća moja pobjeda je… živjeti od posla kojeg volim

Za pet godina bit ću… u ovoj istoj tvrtki i pričat ću o odrađenim kreativnim projektima koji su sad u povojima.

Voljela bih da sam znala na početku svog poduzetničkog puta… da to nije lak put, ali gradimo ga sami i to baš onako kako želimo.

Na Uplift akademiji želim… moći jasnije i uspješnije predstaviti svoje projektne ideje i družiti se s poduzetnicima s kojima, iako iz različitih branši, nerijetko dijelim iste probleme.

„Kasnije su to postala putovanja na dalje destinacije s prijateljicama. Putovanja ne određuju samo destinacije, građevine i prirodna obilježja nego i ljudi, društvo s kojim idem pa je svako putovanje posebna priča. No ipak se posebno sjećam svog prvog prekooceanskog leta i prvog leta s nećakinjom i nećakom kada smo obiteljski išli na city break u Gotheborg. Od država su me se posebno dojmile Jamajka, Kambodža, Island i Jordan“ otkriva nam Uplifterica. Iskustva s putovanja pomaže joj i pri izradi turističkih karti.

„Na putovanjima imam priliku vidjeti puno različitih karata te primijetiti kako ljudi na različitim područjima pridaju važnost drugačijim stvarima i orijentirima. Na nepoznatim destinacijama najbolje se uči o orijentaciji i provjerava percepcija prostora. Također viđam karte kakve su kod nas još uvijek, nažalost, rijetkost kao što su karte za slijepe i slabovidne osobe te uočavam mogućnosti za poboljšanje na tom području kartografije i kod nas“, priča nam Dubravka.

Njezini klijenti su najčešće turističke zajednice, ali i svi ostali dionici turizma koji kroz kartu žele prezentirati svoj objekt, bilo da je smještajni ili ugostiteljski. Tu su i organizatori različitih događanja koji također dosta često traže karte.

Karte moraju biti privlačne, ali i služiti svrsi

„Ono što mi je želja kod izrade svake nove karte je da ona prati brend destinacije, da bude privlačna promatraču, ali prije svega točna kako bi služila svrsi. Osim toga, veseli me i razvijanje promotivnih materijala koji sadržavaju kartografske prikaze kako bi se karte približile većoj populaciji“, objašnjava Dubravka.

I sad kad nam je jasno tko su naručitelji, a tko korisnici tih karti, nameće se sljedeće pitanje: kako izgleda proces izrade karte i koliko vremena treba na napraviti jednu?

„Izradi karata prethodi prikupljanje podataka te prilagodba tih podataka namjeni i mjerilu za koju se karta radi. Tako podaci koji se prikazuju na kartama prolaze proces prikupljanja, obrade kroz procese kartografske generalizacije te simbolizacije. Unatoč tome što sam kroz radno iskustvo radila na izradi topografskih, vojnih, turističkih i ostalih tematskih karata kao i karte za udžbenike i monografije, teško mi je reći koliko vremena treba za jednu kartu jer je svaka karta drugačija. Puno je faktora koji utječu na potrebno vrijeme kao što su namjena karte, mjerilo, obilježja obuhvata karte, kvaliteta prikupljenih podataka te posebni zahtjevi klijenta“, detaljno nam opisuje.

Karte radi u digitalnom i analognom obliku, odnosno otisnute na papiru ili nekom drugom mediju. Dubravka kaže i da koliko god se danas koriste mobilne aplikacije, i dalje se upotrebljavaju klasične karte, a primjer kad je upravo ta klasična karta bolja varijante je primjerice planinarenje.

Pa iako se može pohvaliti s raznim projektima koje je radila, Dubravka ističe da je ipak njezin najveći uspjeh to što je dobila diplomu planinarske škole.

„Iako sam odmalena bila u planinama na skijama, planinarenje mi je bila nepoznanica. U jednom trenutku života sam se preselila u Zadar gdje sam, na prijedlog kolegice s posla, krenula u planinarsku školu. U početku, mi je, kao rođenoj Slavonki, svaki uspon bio izazov, a kasnije sam shvatila da je baš to što sam se usudila probati nešto novo bio najveći uspjeh jer mi je ta škola donijela nova poznanstva na kojima sam i danas zahvalna“, pojašnjava Dubravka koja na svojoj listi željenih putovanja ima Grenland i San Francisco, ali su ipak njezine sljedeće destinacije prvo Afrika i Azija jer su joj topliji krajevi poprilično primamljivi.

Uplift akademija s odličnim društvom i super vibrom

U poslu su joj velika podrška i članovi njezine obitelji za koje kaže da su uključeni u njezino poslovanje te daju svoje savjete i kritike.

A kako bi što bolje svoje poslovanje usmjerila za buduće korake, Dubravka je odlučila upisati Uplift akademiju.

„Nakon završetka akademije želim moći jasnije i uspješnije predstaviti svoje projektne ideje potencijalnim klijentima, odnosno dionicima turizma. Osim toga, u malim tvrtkama nedostaje vrijeme za praćenje novih trendova i IT rješenja koje bih, vjerujem, kroz ovu edukaciju nadoknadila. Vidim veliku priliku u povezivanju s malim poduzetnicima koji se bave raznim poslovima jer vrlo često imamo iste probleme. Unatoč tim problemima, kroz česta druženja 'upliftera' više pričamo o mogućnostima i razvoju novih ideja tako da je i cijela 'vibra' u kojoj se problemi pretvaraju u prilike, nešto što me izuzetno veseli na ovom putu edukacije“, entuzijastično nam prepričava svoje dojmove.

„Sviđa mi se što su predavanja dinamična i zanimljiva, i iako ih slušamo online, prilično interaktivna. Osim predavanja radimo i na jednom timskom projektu kroz koji nas vodi mentorica od koje smo već mnogo toga naučili, a još nismo ni na pola puta“, zadovoljno će Dubravka.

Za kraj je pitamo i koji su njezinu planovi za budućnost?

„Uvijek razmišljam o novim idejama i trenutno, osim poslova koje trenutno radimo i koji su bazirani na GIS analizama i kartama, okrećemo se i najmanjim klijentima i posvećujemo dječjoj kartografiji kroz koju možemo puno učiniti na razvoju percepcije prostora i snalaženju na novim prostorima“, zaključuje Dubravka.

