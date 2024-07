Ovih osam atrakcija na Dunavu ne smijete propustiti

Ne morate do Beča ili Budimpešte da biste uživali u ljepoti Dunava. Ovog ljeta svi putevi vode do Vukovarsko-srijemske županije. Od Vukovara i Vučedola do Iloka na obali rijeke zavirite u dvorce i muzeje, popnite se na vidikovce i obavezno nazdravite tramincem.

Otkrijte zbog čega su se Vukovar-Vučedol-Ilok još 2017. okitili prestižnom titulom EDEN destinacije (Europske destinacije izvrsnosti) na području kulturnog turizma, a ovih osam atrakcija za svaku su preporuku.

Obnovljene Iločke zidine

Pogled puca na Dunav i povijesnu jezgru Iloka te dalje prema magičnim zelenim krajobrazima. Šetnja obnovljenim Iločkim zidinama poseban je doživljaj. Za njihov do danas sačuvani srednjovjekovni oblik zaslužan je vladar Nikola Iločki, a po vrijednosti i važnosti mogu se usporediti s dubrovačkim i stonskim zidinama, pa se Ilok često naziva Dubrovnikom na Dunavu.

Samostan i crkva sv. Ivana Kapistrana

Na najljepšem mjestu u Srijemu, visoko iznad Dunava sredinom 14. stoljeća podignuti su samostan i crkva. Danas posvećeni Ivanu Kapistranu, svecu koji je u 15. stoljeću ostavio neizbrisiv trag na ovaj kraj. Ovo mjesto posebne energije s Iločkim zidinama kreira i prepoznatljivu vizuru Iloka i zavrjeđuje pažnju svakog posjetitelja.

Dvorac Odescalchi

Nekad srednjovjekovni dvor Nikole Iločkog, potom dvorac kneževske obitelji Odescalchi koja mu je podarila barokno-klasicistički stil, danas je iznimno vrijedan moderan muzej koji se svakako mora naći u programu vašeg putovanja kada sljedeći put posjetite Ilok.

Stari podrumi

U starim iločkim podrumima iz 15. i 18. stoljeća, Odescalchiji su punili vino u posebne pakovine 200 godina prije vinskih Bordeauxa i Burgundije i tako štitili njegovu kvalitetu od preprodavača. I danas se tamo čuvaju vina Iločkih podruma, jedne od najnagrađivanijih hrvatskih vinarija.

Muzej vučedolske kulture

Ovo magično multimedijalno mjesto uvest će vas u svijet drevne vučedolske kulture koja je baš na toj lokaciji na obali Dunava tri tisuće godina prije naše ere prva u povijesti čovječanstva zabilježila datum, pripitomila psa, vozila kola na četiri kotača, uzgajala goveda… Ovo je jedno od onih mjesta koje morate posjetiti barem jednom u životu.

Vodotoranj

U novijoj povijesti Vukovarski vodotoranj postao je simbol obrane grada u Domovinskom ratu i nezaobilazno odredište na memorijalnoj ruti grada. S obnovljenog tornja danas puca najljepši pogled na Vukovar. Nakon obnove ušao je u članstvo World Federation of Great Towers pa se nalazi u društvu najpoznatijih svjetskih građevina poput Eiffelovog tornja, Empire State Buildinga, Burj Khalife…

Franjevački samostan i crkva sv. Filipa i Jakova u Vukovaru

Relikvije sv. Bone, Franjevački muzej Vukovar, kripta grofova Eltz, bogata biblioteka, samostanski vinski podrum i pogled na Dunav, razlozi su zbog kojih se trebate prošetati do platoa na kojem su u 18. stoljeću podignuti franjevački samostan i crkva sv. Filipa i Jakova.

Dvorac Eltz

Nekad su tu živjeli grofovi obitelji Eltz, danas je dom nagrađivanom Gradskom muzeju Vukovar s brojnim zbirkama među kojima je i Bauerova s najcjelovitijim presjekom moderne hrvatske umjetnosti s kraja 19. i početka 20. stoljeća. Nakon obilaska, prođite kroz prostrano dvorište, spustite se do obale Dunava i prošećite do barokne jezgre Vukovara.