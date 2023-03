Došli ste s namirnicama iz dućana i prvo što radite je da voće i povrće spremate u hladnjak kako bi im zadržali svježinu? Da, svi to radimo i mnogi od nas su navikli držati gotovo sve namirnice u hladnjaku kako bi ih sačuvali od kvarenja. Međutim, postoji nekoliko namirnica koje ne bi smjeli držati u hladnjaku, jer to može utjecati na okus, teksturu i kvalitetu. U ovom članku, otkrijte koje su to četiri namirnice kojima nije mjesto u hladnjaku.



Evo zašto rajčicama nije mjesto u hladnjaku

Skoro svi mi obavljamo veće kupnje jednom tjednom ili jednom u dva tjedna jer, zahvaljujući ubrzanom životu, naprosto nemamo vremena svaki dan odlaziti na tržnicu ili u dućan po svježe namirnice. Kako je to duži period između kupnji, spremamo namirnice u hladnjak jer smatramo da ćemo im tako produžiti rok trajanja. I da, kod nekih namirnica je to svakako tako, no postoje neke namirnice koje automatski spremamo u hladnjak za čime zaista nema potrebe. Jedne od njih su svakako rajčice. Jeste li znali da su rajčice osjetljive na niske temperature, što može uzrokovati da izgube svoj okus i teksturu? Zbog držanja na hladnom mjestu može se čak desiti i da se brže raspadnu. Stoga bi bilo idealno čuvati rajčice na sobnoj temperaturi, na suhom i tamnom mjestu, kao što su ostava ili kuhinjski ormarić.



A što sa avokadom, lukom ili bananama?

Avokado je namirnica koja dozrijeva na sobnoj temperaturi, a ne u hladnjaku. Ako ste ljubitelj guacamolea onda znate da je za njegovu pripremu najbolji zreli avokado, a kako se rijetko može naći u trgovinama zreli avokado, onda vjerojatno imate i male poteškoće s pretvrdim avokadom koji vam se nalazi u hladnjaku. Ako stavite avokado u hladnjak dok je još nezreo, neće dozrijevati, što može uzrokovati da postane tvrd i bez okusa. Međutim, ako avokado dosegne željenu zrelost, a ne želite ga odmah koristiti, možete ga staviti u hladnjak kako biste produžili njegovu trajnost. Luku zaista nema mjesta u hladnjaku, jer kad se luk drži u hladnjaku, to može uzrokovati da postane vlažan i mekan, što može utjecati na njegov okus i teksturu. Umjesto toga, radije luk držite na sobnoj temperaturi, na suhom i tamnom mjestu, a ako vam ostane polovica luka - zamotajte ga i držite na sobnoj temperaturi. Slična stvar je i s bananama.

Čuvajte ih na sobnoj temperaturi jer ako ih držite u hladnjaku kora im može potamniti i postati vlažna što može uzrokovati da se banane brže pokvare. Ako banane držite u hladnjaku, proces zrenja se usporava, što može uzrokovati da postanu tvrde i neukusne pa bi bilo idealno da i njih držite na suhom i tamnom mjestu na sobnoj temperaturi.

Neke namirnice se svakako trebaju čuvati u hladnjaku kako bi se sačuvale, no rajčice, avokado, luk i banane radije čuvajte na sobnoj temperaturi, na suhom i tamnom mjestu kako bi zadržale svoju svježinu, teksturu i okus i pružile divne arome vašim kulinarskim kreacijama.