Prima grupa, vodeći hrvatski proizvođač namještaja, ostvarila je značajan korak u svom poslovanju otvaranjem prvog salona u Sloveniji, čime se službeno proširila na još jedno novo tržište.

„Ovo je za nas povijesni dan“, izjavio je Renato Radić, vlasnik i direktor Prima grupe, prilikom svečanog otvaranja salona Murskoj Soboti.

Veliki salon koji se prostire na 2.050 kvadrata Prima je otvorila u sklopu shopping centra BTC City Murska Sobota. Više od 300 ljudi prisustvovalo je svečanom otvaranju, istražujući moderan namještaj i dekoracije za opremanje doma.

Foto: Prima Prvi salon u Sloveniji Prima je otvorila u Murskoj Soboti

„Mi već dugo namjeravamo doći u Sloveniju sa svojim namještajem i salonima. Već 30 godina se bavimo proizvodnjom namještaja i ono što je najvažnije, cilj svega je da zaista napravimo namještaj koji će biti ugodan i kvalitetan, s kojim će naši kupci uvijek biti zadovoljni, ne samo pri izboru nego i kod upotrebe. Sve što radimo, radimo upravo za naše kupce. Želimo im ponuditi moderan i kvalitetan namještaj po povoljnim cijenama. Većina namještaja u salonu je naš proizvod, koji nastaje u naših šest tvornica. Ne proizvodimo namještaj samo za hrvatsko i slovensko tržište, već i za cijelu Europu, a ovo je naš prvi salon prema zapadu“, rekao je Renato Radić dodavši kako dolazak Prima grupe u Mursku Sobotu ima i pozitivan socijalni odjek s obzirom na to da je dosad zaposleno već 20-ak Pomuraca.

Foto: Prima Prima salon u Murskoj Soboti prostire se na 2.050 kvadrata

Foto: Prima Prima je na domaćem tržištu najveći proizvođač namještaja

Podsjetimo, Prima grupa ima 54 salona diljem Hrvatske i sedam salona u Sjevernoj Makedoniji, a sada i jedan u Sloveniji. Namještaj proizvodi u vlastitim tvornicama, od kojih su četiri smještene u Hrvatskoj, a dvije u Bosni i Hercegovini. Zahvaljujući vlastitim proizvodnim pogonima ima potpunu kontrolu nad svakim korakom, od odabira najkvalitetnijih materijala do promišljenog dizajna. Jedna od najvažnijih karika uspješnosti Prima grupe su stručni zaposlenici koji namještaj precizno izrađuju u pogonima opremljenim najmodernijom tehnologijom, kao i oni koji ga svakodnevno prodaju u salonima te dostavljaju i montiraju, a u cijeloj Prima grupi trenutno je zaposleno više od 2050 ljudi.

Foto: Prima Izvršni direktor Prima pohištva Aleš Simerl, vlasnik i direktor Prima grupe Renato Radić i gradonačelnik Murske Sobote Damjan Anželj

Prvi salon u Sloveniji Prima je odlučila otvoriti upravo u Murskoj Soboti zato što, kako ističu, ovaj maleni grad u sjeveroistočnoj Sloveniji krije veliki potencijal. Ne samo da osvaja svojom šarmantnom arhitekturom i pristupačnošću stanovnika, već se polako etablira na europskoj karti shopping lokacija koje se svakako isplati posjetiti.

„Vidimo da je da je ovaj shopping centar zaista posjećen, a BTC je sada naš strateški partner za Sloveniju. Moram još dodati da mi zapravo već dugo surađujemo sa Slovenijom. Sami naši počeci u proizvodnji namještaja su povezani sa slovenskim tvrtkama poput Metalimpexa iz Kopra s kojima neprekidno surađujemo od prvog dana do danas. Stoga, Slovenija nam je jako bliska, poznajemo tržište i mislim da će naši kupci ovdje i u cijeloj Sloveniji biti jako zadovoljni“, istaknuo je Radić.

Murska Sobota ističe se kao središte pomurske regije i privlači ulagače, što je potvrdio i gradonačelnik Damjan Anželj.

Foto: Prima Gradonačelnik Murske Sobote Damjan Anželj

„Sretni smo što je u Mursku Sobotu došla nova inozemna tvrtka. Kao što je BTC u Murskoj Soboti prije 25 godina postavio neke nove kupovne navike, tako i Prima donosi nešto novo – na jednom mjestu vam pruža sve za opremanje doma. Kad mi je izvršni direktor Prima pohištva Aleš Simerl predstavio poslovni model bio sam oduševljen jer toga u Murskoj Soboti dosad nije bilo. Siguran da će to kupci znati prepoznati i da će s veseljem dolaziti u ovu trgovinu. Murska Sobota se sve više dokazuje kao središte pomurske regije i zato smo zanimljivi ulagačima, a to je samo dokaz uspješnog rada. Zajedno želimo nastaviti djelovati s ciljem da postanemo sve bolji. Ove godine smo primili i nagradu Zlatni kamen kao općina s najvećim napretkom. U zadnjih 10 godina napredovali smo za 71 mjesto i sretan sam da to prepoznaju i ulagači. Nadam se da će ovakvih pozitivnih priča biti sve više. Primi želim puno poslovnog uspjeha, a svima vama želim sjajno iskustvo kupovine“, rekao je.

Prima grupa redovito djeluje unutar lokalnih zajednica kroz društveno-odgovorne projekte i donacije. U povodu otvorenja prvog salona u Sloveniji, Prima je dodijelila novčanu donaciju Općoj bolnici Murska Sobota.

Foto: Prima Mirjana Radić, direktorica ljudskih resursa u Prima grupi dodijelila je donaciju Romanu Ratkaju, direktoru opće bolnice Murska Sobota

Prvi Prima salon u Sloveniji u potpunosti je fokusiran na kupca kako bi kupovinu namještaja učinio još većim užitkom te kako bi se kupcu pružila mogućnosti aktivnijeg sudjelovanja u kreaciji vlastitog doma. U kreiranju novog prodajnog koncepta „100% tvoje“ po kojem je ujedno i uređen salon Prima je surađivala s Brigadom, poznatom agencijom za dizajn koja je uvrštena među 100 najboljih arhitektonskih tvrtki u svijetu. U istom konceptu Prima je krenula renovirati i svoje salone po Hrvatskoj, a nakon Makarske i Pule, novo ruho dobio je veliki Prima salon na Jankomiru.

Foto: Prima Prima prostor za 3D planiranje zamišljen je kao prostor kokreacije doma

„Koncept se zove „100% tvoje“ zato što kupac zaista može sve prostorije svog doma opremiti u istom stilu, kvaliteti i materijalima. U salonu imamo i prostor za 3D planiranje te studio za dizajn, kako bi kupci zajedno s našim prodajnim savjetnicima i dizajnerima stvorili najbolje i najkvalitetnije rješenje po svom ukusu, stilu i kvaliteti koju očekuju, uvijek po najpovoljnijoj cijeni. Cilj je stvoriti ugodu i što bolji doživljaj kupovine“, objasnio je Radić.

Foto: Prima Privatnost sastanaka omogućena je u Prima studiju za dizajn

Prima dizajn je jedinstven na tržištu – jedini kupcima nudi mogućnost opremanja svih prostorija doma u istom stilu, bojama i materijalima po želji, bilo da je riječ o tapeciranom ili pločastom namještaju. Modernim Prima namještajem i atraktivnim dekoracijama kupci će postići harmoniju i kreirati ugodan prostor za život.

Uz bogat asortiman namještaja, baš kao i u mnogim Prima salonima po Hrvatskoj, i u ovom salonu u Sloveniji kupci mogu pronaći i atraktivne dekoracije nizozemskog brenda COCO maison te francuskog brenda Atmosphera, čime se zaokružuje ponuda za uređenje svakog interijera. Nakon kupovine namještaja ili dok se odlučuju između nekoliko primamljivih opcija, kupci se mogu na trenutak opustiti i predahnuti u Prima caféu.

Foto: Prima Prima salon u Sloveniji uređen je u konceptu 100% tvoje

Ulazak na slovensko tržište je korak kojim Prima grupa dodatno učvršćuje svoju poziciju na regionalnom tržištu namještaja, nastavljajući pružati kvalitetan i moderan namještaj svojim kupcima.