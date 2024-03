Imamo sreću što svaki kraj naše zemlje nudi jedinstvene ljepote i turistički potencijal. Svaka regija i svaki grad nude autentične ljepote koje privlače ljude iz svih krajeva svijeta, a budući da se uvelike oslanjamo na turizam kao jedan od vodećih izvora prihoda – mnogi apartmani su jedinstvena priča o uspjehu malog poduzetništva. Kao zemlja smo posebni među zadovoljnim turistima jer kod nas apartmani nisu samo mjesto za spavanje, nego priča koja isprepliće estetiku, udobnost i gostoljubivost. Pitate li se što to znaju uspješni iznajmljivači? Što možete naučiti od njih?

Kako se sezona bliži, iznajmljivači se okreću uređenju apartmana sa stilom jer znaju da je to ključno za privlačenje gostiju i stvaranje ugodnog okruženja tijekom njihovog boravka. Čak i ako nemate apartmane i ne bavite se iznajmljivanjem, početak proljeća je idealno vrijeme za kupovinu novog namještaja jer vas tada očekuju super popusti koje se ne isplati propustiti.

U Prima salonima i na webshopu vas od 7. ožujka do 3. travnja 2024. godine očekuju uštede do čak 50% na moderan namještaj za opremanje interijera sa stilom, bilo da se radi o stanu, kući za odmor ili apartmanu. Nije na popustu samo namještaj za dnevnu sobu ili kuhinju, već za svaku prostoriju doma, od predsoblja do terase. Inspiraciju za uređenje svog interijera pronađite u novom Prima letku.

Atraktivan namještaj za sezonu sa stilom

Kako bi vam nadolazeća sezona bila najuspješnija dosad, donosimo vam nekoliko trikova uspješnih iznajmljivača za opremanje apartmana sa stilom, a više saznajte u novoj Prima TV reklami.

Investirajte u kvalitetan namještaj koji je udoban, moderan i funkcionalan. Odaberite komade koji se dobro uklapaju u prostor i stvaraju skladnu cjelinu. Prima ima dizajn koji je jedinstven na tržištu, a ujedno i povoljan. Jedino u Primi možete sve prostorije doma opremiti u istom stilu, bojama i materijalima po vašoj želji, bilo da je riječ o tapeciranom ili pločastom namještaju.

Foto: Prima Foto: Prima Prima francuski krevet Rita s madracem pruža odmor iz snova

Uz francuski krevet Rita te box spring krevet Rose, koji su sniženi čak 39%, i vi i vaši gosti budit ćete se s osmijehom svakog jutra, u sezoni i izvan nje.

Foto: Prima Foto: Prima Udoban Prima box spring krevet Rose je sve što vam treba za potpuni odmor

Neka namještaj bude atraktivan i funkcionalan. Birajte komade koji nude dovoljno prostora za pohranu i praktične značajke koje će olakšati boravak gostiju.

Foto: Prima Foto: Prima Prima kutna garnitura Odesa ima i praktičnu opciju razvlačenja

Primjerice, kutna garnitura Odesa ima mogućnost razvlačenja i sada je snižena 30%, a možete je pronaći u velikoj paleti boja kako biste je povezali s ostalim namještajem u interijeru, kao i modularnu garnitura Barcelona s metalnim nogicama i konstrukcijom od drvnog masiva, sniženu 25%.

Foto: Prima Foto: Prima Modularna garnitura Barcelona iz Prima ponude uklapa se u svaki interijer

Oduševite svakog gosta

Iako gosti na godišnjem odmoru preferiraju jesti u restoranima, cijenit će kuhinju u apartmanu za pripremu manjih obroka. Pokušajte održati prostor urednim i organiziranim kako biste postigli elegantan i suvremen izgled. Izaberite ključne komade namještaja i dekoracija kako biste izbjegli pretrpanost prostora.

Foto: Prima Foto: Prima Prima stolice Mila i stol Aldo, koji uz popust od 30% stoji 158 €, upotpunit će sezonu sa stilom

Nemojte zaboraviti blagovaonski stol i par stolica koje će upotpuniti prostor, a stilom, bojama i materijalima možete ih povezati s kutnom garniturom ili kuhinjom. Predlažemo stol Aldo i stolice Mila koji su sniženi 30% ili stol Eon po 25% manjoj cijeni i stolicama Zara sniženim 30%.

Foto: Prima Foto: Prima Uz velike uštede možete nabaviti i Prima stol Eon te stolice Zara, snižene 25% koje su sada samo 86,25€

Detalji koji dodaju šarm

Razmotrite lokalni stil i tradiciju prilikom opremanja prostora, a ako tražite univerzalno rješenje koje će dodati karakter prostoru neovisno o stilu uređenja, idealni su dekorativni zidni paneli koje u probranoj paleti popularnih nijansi možete pronaći u Prima ponudi.

Foto: Prima Foto: Prima Dekorativni zidni paneli iz Prima ponude dodat će karakter svakoj prostoriji

Balkon, vrt ili terasa su dodatan benefit, a ako ih uredite ne samo da ćete povećati vrijednost svoje nekretnine, nego to povoljno utječe i na iznos najamnine koju tražite. U Primi možete pronaći raznoliku ponudu vrtnog namještaja po povoljnim cijenama. Moderne stolice Ginevra koje su snižene 37%, dostupne su sa i bez rukonaslona, u paleti modernih, a opet nježnih nijansi. Praktične su za opremanje apartmana i jednostavne su za pohranu jer se mogu slagati jedna na drugu.

Kako biste boravak u prostor učinili udobnijim dodajte akcente dekoracijama poput ukrasnih jastučića, tepiha, nenametljivih zidnih dekoracija ili svjetiljki što će doprinijeti opuštajućoj atmosferi. Svakako unesite i osobni pečat u prostor, a ako se radi o apartmanu, nećete pogriješiti s malim poklonom ili porukom dobrodošlice za goste kao znak pažnje.

Foto: Prima Foto: Prima Prima modularna garnitura Olympia zablistat će i bez dekoracija

Učlanite se u Prima klub i ostvarite popust uz svaku kupovinu!

Kako biste još povoljnije opremili svoj dom, kuću za odmor ili apartman učlanite se u Prima klub.

Foto: Prima Foto: Prima Otkrijte Prima klub pogodnosti

Prima nagrađuje vašu vjernost, stoga učlanite se u Prima klub i uživajte u brojnim pogodnostima.

Svaka kupnja u Prima salonima donosi vam bodove. Dovoljno je samo da kod svakog plaćanja prodajnim savjetnicima pokažete svoju prima karticu. Svoje stanje bodova možete provjeriti na računu ili na blagajni bilo kojeg Prima salona.

Još se niste učlanili u Prima klub? Nemojte čekati, jednostavno je i brzo. Trebate samo ispuniti pristupnicu, potpisati je i predati na blagajni u bilo kojem Prima salonu. Više informacija o Prima klubu potražite na stranici kluba.

Foto: Prima Foto: Prima U Prima salonu popunite pristupnicu i postanite član Prima kluba!

Uvjerite se u moderan dizajn i kvalitetu namještaja te posjetite najbliži Prima salon gdje će vas dočekati prodajni savjetnici koji će vam pomoći pri odabiru namještaja i dekoracija po mjeri i stilu vašeg doma. Inspiraciju za uređenje doma možete pronaći u najnovijem letku te na Prima službenom Facebook, Instagram, TikTok i Pinterest profilu.