Sa svojim prekrasnim pejzažima, bogatom florom i faunom te mnoštvom aktivnosti na otvorenom, Papuk je mjesto koje vrijedi istražiti, a u ovom vam članku donosimo i gdje pronaći odlična mjesta za prenoćište.

Srednjovjekovni viteški turnir u Slatinskom Drenovcu

U subotu i nedjelju, 2. i 3. rujna, Park prirode Papuk bit će domaćin jednog od najuzbudljivijih događaja koji će posjetitelje provesti kroz vremensku kapiju ravno u srednji vijek – Srednjovjekovni viteški turnir međunarodnog karaktera koji se po prvi puta ove godine odvija na vratima Papuka - u bajkovitom Slatinskom Drenovcu. U ovogodišnjem izdanju, više od deset viteških udruga pružit će nezaboravno iskustvo autentične srednjovjekovne atmosfere, stvarajući sadržaj koji će oduševiti kako djecu tako i odrasle posjetitelje.

Srednjovjekovni viteški turnir na Papuku postao je jedan od najiščekivanijih događaja u kalendaru, privlačeći posjetitelje iz različitih dijelova zemlje i svijeta, a po prvi puta, ove godine manifestaciji se pridružuje i udruga Agentura Hector iz Slovačke, odnosno vitezovi konjanici, koji će napraviti pravi srednjovjekovni spektakl.

Povratak u Prošlost: Miris baruta, zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitki iz 16. stoljeća. Kršćani i Turci bore se za utvrdu Klak koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina.

Posjetitelji će imati priliku zaroniti u povijest, gdje će svaki detalj biti pažljivo rekonstruiran kako bi se dočarala autentična srednjovjekovna atmosfera. Deseci viteških udruga iz različitih krajeva će demonstrirati vještine i borbe koje su bile karakteristične za to doba. Oklopi, mačevi, lukovi i strijele, tehnike borbe te oblačenje u autentične kostime bit će sveobuhvatni elementi koji će posjetitelje povesti na putovanje kroz vrijeme.

Ova manifestacija pružit će nevjerojatne prilike za edukaciju i zabavu. Posjetitelji će moći prisustvovati demonstracijama borbe vitezova, oživjeti svijet tržnica s rukotvorinama i srednjovjekovnim delicijama te se upustiti u interakciju s članovima viteških udruga kako bi saznali više o povijesti, tehnologiji i načinu života Srednjeg vijeka.

Organizatori su posebno osmislili sadržaj kako bi privukli sve generacije. Djeca će imati priliku iskusiti čaroliju srednjeg vijeka kroz prilagođene aktivnosti i igre koje će ih uvući u svijet viteških pustolovina. Također, odrasli posjetitelji bit će zahvaćeni ozračjem prošlosti dok će svjedočiti hrabrim vitezovima u borbi za čast i slavu.

Potpuni program manifestacije potražite na tzp-vratapapuka.hr.

Smještaj na Vratima Papuka

Odabir smještaja neće biti problem, jer postoji mnogo opcija, uključujući planinarski dom te nekoliko kuća za odmor koje će vam osigurati sve potrebno za besprijekorno uživanje u vašem odmoru.

Kuća za odmor Tilia

Tilia - kuća za odmor na Papuku je smještena na ulazu u Park prirode Papuk, u selu Slatinski Drenovac, nedaleko od park šume Jankovac. Ukupne površine 40,00 m2, ovaj objekt može primiti do četvero gostiju i sastoji se od hodnika, spavaće sobe, kupaonice, kuhinje i dnevnog boravka. Gosti mogu uživati u vlastitoj terasi, roštilju i prirodnim ljepotama koje ih okružuju. Istraživanje Papuka se nudi kroz pješačke staze u neposrednoj blizini te ovaj smještaj predstavlja savršeno mjesto za opuštanje i doživljavanje jedinstvenog iskustva jednog od najljepših parkova prirode Hrvatske.

Kuća za odmor Krijesnica

Krijesnica - Kuća za odmor nalazi se u selu Pušina, na podnožju planine Papuk. Objekt se sastoji od predsoblja, dvije dvokrevetne spavaće sobe, ostave, kupaonice te kuhinje s blagovaonicom i dnevnom sobom. Kuća za odmor je moderno opremljena za ugodan boravak, a okružena je prostranim ograđenim dvorištem sa velikom brajdom koja čini predivnu hladovinu tijekom ljeta, a u ranu jesen se obraduje mirisnim grožđem. Pred ulazom je trijem na kojem se može sjesti i promatrati prirodu. Ovo je savršeno mjesto za započeti istraživanje netaknute prirode, promatrati živi svijet na putu prema rijeci Vojlovici ili uputiti se na Jankovac.

Planinarski dom Jankovac

Planinarski dom Jankovac je smješten u samom srcu parka prirode Papuk. Ovaj dom nudi mnoge sadržaje za odmor, rekreaciju i uživanje tijekom cijele godine. Posjetiteljima su na raspolaganju udobne sobe i spavaonice s ukupno 64 ležaja, što je idealno za organizirane grupe. U restoranu se poslužuju jela od divljači i svježa pastrva. Jankovac je okružen prekrasnim jezerima i stoljetnim bukovim šumama, a poseban atrakcija je vodopad Slap Skakavac visok 35 metara.

Kuća za odmor Little House on Papuk

Little House on Papuk je udobna kuća za odmor smještena u selu Slatinski Drenovac, tik uz čarobnu park šumu Jankovac. Ova kuća za odmor je savršena za parove ili manje grupe do četiri osobe. U dvorištu se nalazi prostrana terasa s predivnim pogledom na Papuk, idealna za opuštajuće večeri pod zvijezdama. Little House on Papuk je idealna destinacija za one koji žele aktivno istraživati prirodu i pobjeći od svakodnevnog stresa.

Kuća za odmor Krajna

Krajna kuća za odmor u Čačincima je objekt s klima uređajem, privatnim bazenom, pogledom na bazen i popločanim dvorištem. Ova vikendica ima zajednički salon i restoran. Unutar objekta se nalazi DVD uređaj, potpuno opremljena kuhinja s mikrovalnom pećnicom, hladnjakom i pećnicom, prostrani dnevni boravak, blagovaonica, 3 spavaće sobe i 2 kupaonice s tušem. Tu je i ravnog ekrana TV. Osim toga, vikendica ima i dječje igralište. Gosti mogu uživati u vanjskom bazenu, šetnji, opuštanju u vrtu ili korištenju roštilja.

Smještaj Buga

Obrt za ugostiteljstvo i usluge Buga nudi šest udobnih soba za odmor i noćenje. Svaka soba može smjestiti jednu do tri osobe i ima vlastitu kupaonicu s tušem. U objektu se nalazi i kafić te prostorija za objedovanje. Gostima su na raspolaganju besplatno parkiralište i WiFi u svim prostorijama.

Villa Papuk

Smještaj Villa Papuk nalazi se u mjestu Voćin, u blizini Geo info centra i Svetišta Gospe Voćinske. Nudi besplatan WiFi, zajednički salon, vrt i terasu.

Sve jedinice imaju popločani dio dvorišta s pogledom na planine, TV ravnog ekrana, dobro opremljenu čajnu kuhinju i vlastitu kupaonicu s tušem, papučama i sušilom za kosu. Smještaj obuhvaća dječje igralište, a posjetitelji imaju priliku uživati u tihom žuborenju rijeke Voćinke te nadahnjujućim pogledima na guste papučke šume i prekrasne vrhove Točak i Lom.

Za više informacija posjetite službene internetske stranice Turističke zajednice Vrata Papuka tzp-vratapapuka.hr.